吃不到肉肉啦！　聰明汪咬玩具「找7次救兵」：阿嬤快幫我弄

▲米克斯Apple把玩具拿給阿嬤弄開，想吃裡面的肉肉。（圖／有點毛毛的／粉專Apple 小蘋果 - 欸剖提供）

寵物小組／綜合報導

買了益智玩具累到的是工具人！米克斯Apple是個超級嬤寶，平時最喜歡黏在阿嬤身邊撒嬌討摸。這天馬麻買了紅蘿蔔造型的玩具，裡面放肉肉要讓牠自己玩，沒想到這小妮子想到作弊妙招，咬著找阿嬤幫忙，來來回回跑了7趟，讓家人看了全笑翻。

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▲▼Apple戴頭套森氣氣，阿嬤蹲在地板安撫。



馬麻TsaiYing Lin在臉書公開社團「有點毛毛的」分享照段影片，內容可以看到，Apple嘴裡咬著玩具不放，一下子用前腳抓抓，一下子咬起來甩，原來裡面放了狗狗最愛的肉乾，急著想吃肉肉的牠不斷把玩具放在阿嬤手裡討救兵，彷彿在說，「阿嬤快點幫我弄～」果然疼孫的阿嬤馬上幫忙喬好角度，讓Apple玩幾下就能吃到零食，阿嬤就這樣被當成現成工具人，3分鐘收到7次玩具。

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▲Apple是阿嬤的寶貝金孫。



雖然被Apple「強迫幫忙」但阿嬤臉上滿是笑容，耐心替寶貝孫女搖出肉乾，許多網友看了紛紛笑說，「所謂的含飴弄孫XD」、「作弊哈哈哈哈太聰明了」、「我家的狗寧願自己弄不出來，也絕不會把裝有零食的玩具交出來」、「好溫馨的畫面」、「工具人阿嬤」、「祖孫情好有情實在好可愛～」。

阿嬤你幫我弄啦 #A無奈 #每次弄不出來就找人求救 #姐姐更無奈 由 Apple 小蘋果 - 欸剖發佈於 2019年3月25日 星期一

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