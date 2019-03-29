板橋店盛大開幕限時「飼料買一送一」　當天來店還有寵物免費健檢





▲東森寵物雲在板橋也有據點了。（圖／記者李毓康攝）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲開新店啦！板橋店將在4月1日開始試營運，4月6日正式開幕，並推出限時2天的特定品牌飼料「買一送一」和1元超值商品加價購活動，當天還有嬌寵醫生陳正倫醫生會進行義診，幫毛小孩免費健康檢查，歡迎爸拔媽麻來店共襄盛舉喔！

▼喵：恩～我全都要！（圖／記者李依融攝）



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東森寵物雲提供食、衣、住、行各個層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧，不僅幫飼主尋找優質、超值的寵物用品、安全有保障的食物，專業的服務團隊也提供諮詢和美容服務，讓毛小孩健康又美麗，也透過各種節日的活動，拉近人與寵物之間的距離，讓牠們更貼近人的生活。

東森寵物雲目前仍在持續擴大，增加據點，未來也會進軍南台灣，並推出創新的服務，現正與嬌寵寵物醫療團隊合作，由義診過上千隻毛小孩的陳正倫醫師在各店進行巡迴健檢，希望讓毛小孩獲得更多的照顧，創造寵物業的新高度，邁向全台寵物業的第一品牌。

▼陳正倫醫師3月份已在東森寵物雲新莊店義診。（圖／ETtoday）

板橋店開幕當天陳正倫醫師也會到現場進行免費健康檢查，此外，嬌寵團隊以行動醫療車的概念，推出「嬌寵醫生APP」，有別於過去都是病人找醫師的概念，幫飼主媒合獸醫師到府看診，減輕爸爸媽媽帶生病寵物出門的不便，也免去毛小孩離開熟悉的環境看診的恐慌感，同時更結合行動支付和分期付款功能，創新的模式讓照顧毛小孩不再是沉重的負擔，有興趣的毛爸毛媽也可以現在詢問服務的方式。

【東森寵物雲板橋店】

試營運：4月1日

正式開幕：4月6日

地址：新北市板橋區四川路一段136號1樓

【東森寵物雲全台分店資訊】

北投店 (02)2891-2103 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 苗栗縣竹南鎮延平路166號

苗栗店 (037)263-118 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

(近期開幕)三重中正北店 新北市三重區中正北路119號

(近期開幕)高雄悅誠店 高雄市三民區民族一路427號 悅誠廣場1樓