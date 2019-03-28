「我被狗反鎖車外！」阿嬤拍照到群組求救　巴哥淡定臉笑瘋全家

▲巴哥犬和阿嬤外出的時候，不小心把她反鎖在車外。（圖／翻攝自Twitter:NickUchihaa，下同）

寵物小組／綜合報導

阿嬤心中的無奈誰知道！美國一名推主分享一段爆笑故事，這天媽突然在家庭群組求救，說自己被家裡的巴哥犬反鎖在車外，大家都以為她是在說笑，直到收到照片，看到愛犬「皮特」坐在車內露出淡定的表情，車窗全部緊鎖，全家都忍不住笑翻。

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▲媽媽在群組求救。

推主NickUchihaa日前發文分享，媽媽22日帶著皮特出門，突然傳訊息到家庭群組，說狗把車門鎖上要請人來開門，起初大家都不相信，叫她拍幾張照片，結果就看到皮特坐在駕駛座，坐得直挺挺完全不知道自己做了什麼好事，神情相當冷靜。由於媽媽的包包和電話都放在車上，她只能用手邊的iPad跟家人求救，事後等了3個小時，才等到汽車協會的工作人員到場為她打開車門。

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▲狗狗的表情相當無辜。



這段逗趣的事蹟分享到網路上，短短幾天吸引42萬次的按讚次數，許多網友紛紛留言笑說，「這狗根本成精了」、「雖然阿嬤很可憐，但我忍不住笑了」、「很明顯狗狗毫無悔意啊XD」、「怎麼會被反鎖在車外啦」、「工讀生趕快出來喔！」，也有人提醒，「飼主要小心狗狗所在車內太久可能會有危險」。

▲汪：人家不是故意的啦～阿嬤別生氣。