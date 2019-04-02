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兇猛鯊魚游到一半「假牙」突噴出！　網笑翻：瞬間想到我阿嬤

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寵物中心／綜合報導

鯊魚一直都在大海中扮演著兇猛又邪惡的角色，令人生畏。但近日，有一段超搞笑影片在網路上瘋傳，影片中可見鯊魚當時正在游泳，沒想到游到一半，口中的「假牙」竟突然噴出，隨後鯊魚便迅速將假牙「甩回原位」，短短10秒的影片就讓網友笑翻，紛紛改變了對鯊魚兇猛的看法。

在影片中可以看到，這隻鯊魚正在水族館中的水池中游泳，原本露出上下兩排超鋒利牙齒，看起來相當兇猛，未料牠游到一半後，上排的牙齒就如同「假牙」般從嘴裡噴出，隨後它便迅速地將牙齒「甩回原位」，尷尬的場面瞬間讓鯊魚的氣勢少了一大半，也讓網友們看到後笑翻，留言表示，「想到我阿嬤哈哈哈」、「記得要用寶麗淨喔～」、「阿嬤妳不要玩假牙啦」、「怎感覺像戴牙套的時候，不小心卡住收不太回來的樣子」、「瞬間沒威嚴」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲看似兇猛的鯊魚游到一半「假牙」噴出。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社）

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對此，也有專業的網友出來解釋，鯊魚的牙齒沒有齒根，所以很容易脫落，加上長年強力而兇猛的獵食和撕咬方式，牙齒磨損得很快，會不斷地換牙有助於提高獵食效率。鯊魚本身的牙齒不是直接固定在顎上，而是嵌在牙齦中，它們的牙齒會不斷地被更新替換，有些鯊魚一生中甚至會替換掉3萬顆以上的牙齒，替換用的牙齒原本長在上下顎內的溝槽中，接著慢慢像輸送帶一樣的往前移動替補。

關鍵字： 鯊魚假牙兇猛爆笑公社

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