脖子掛舊項圈...彰化失明老柴守農地殘喘　他斷開羈絆搶送醫

▲徐文良接獲通報趕到彰化將老柴犬送醫救治。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）粉專）
寵物小組／綜合報導
知名救狗人士徐文良日前接獲民眾通報，彰化農田出現一隻動彈不得的老柴犬，全身患有嚴重的皮膚病，淋著雨倒在農田，救援隊隨即趕往救援。到場後發現，柴犬的眼睛沾滿分泌物看不見，脖子上掛著老舊的項圈，周圍卻沒看到疑似主人的身影，留牠孤獨的在土堆殘喘。
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▲狗狗眼間被分泌物覆蓋，身體狀況極差無法行走覓食。
徐文良日前在粉專貼出到彰化緊急救援的過程，根據通報人表示，這個老孩子的眼睛看不到，躺在農田裡奄奄一息，加上當天下雨，不知道能不能撐過今晚。徐文良一行人趕到現場，發現是一隻禿毛的柴犬，雙眼被分泌物覆蓋，牙齒都掉光了，全身還有嚴重皮膚病。
▲徐文良拿剪刀斷開多年的羈絆，扛上車送醫。
更讓人心疼的是，牠的身上還有一條老舊褪色的藍項圈，疑似是遭到拋棄的老狗，看不見又無法自行覓食，躺在某個角落殘喘。徐文良拿起剪刀將代表多年的羈絆剪開，扛上車帶去動物醫搶救，「這麼冷的夜晚，我不能讓這絕望的孩子，帶著遺憾離開。」
▲柴柴目前已經到醫院檢查療傷。
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柴柴目前已經送到醫院檢查，徐文良事後也對牠信心喊話，「我的部份已經盡力了，你自己也要加油喔！你一定會好起來的，中斷的幸福，我們幫你延續下去！」
晚間來到彰化，老孩子虛弱無助的躺在農田裡 這是一隻生病了，雙眼被分泌物覆蓋住的老柴犬，牙齒都快掉光了，全身嚴重皮膚病，毛髮稀疏 脖子上一條老舊鬆脫的項圈 希望不要又是被遺棄的 苟延殘喘的孩子，連吶喊泣訴的力氣都沒有 只有靜靜的躺在那 這麼冷的夜晚，我不能讓這絕望的孩子，帶著遺憾離開 準備送往高雄動物醫院 老孩子，加油！ 你一定會好起來的 中斷的幸福，我們幫你延續下去 。。。。。。。。。。 【彰化 緊急救援】 這個老孩子眼睛看不到，躺在農田裡，奄奄一息 外面下雨了，不知道能不能撐過今晚 剛剛接到訊息 我不能讓這孩子帶著遺憾離開 老孩子，等等我！ 我在路上了 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1193546394153470&id=482873861887397由徐文良（徐園長護生園） 發佈於 2019年4月1日 星期一