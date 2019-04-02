脖子掛舊項圈...彰化失明老柴守農地殘喘　他斷開羈絆搶送醫

▲徐文良接獲通報趕到彰化將老柴犬送醫救治。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）粉專）

寵物小組／綜合報導

知名救狗人士徐文良日前接獲民眾通報，彰化農田出現一隻動彈不得的老柴犬，全身患有嚴重的皮膚病，淋著雨倒在農田，救援隊隨即趕往救援。到場後發現，柴犬的眼睛沾滿分泌物看不見，脖子上掛著老舊的項圈，周圍卻沒看到疑似主人的身影，留牠孤獨的在土堆殘喘。

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▲狗狗眼間被分泌物覆蓋，身體狀況極差無法行走覓食。

徐文良日前在粉專貼出到彰化緊急救援的過程，根據通報人表示，這個老孩子的眼睛看不到，躺在農田裡奄奄一息，加上當天下雨，不知道能不能撐過今晚。徐文良一行人趕到現場，發現是一隻禿毛的柴犬，雙眼被分泌物覆蓋，牙齒都掉光了，全身還有嚴重皮膚病。

▲徐文良拿剪刀斷開多年的羈絆，扛上車送醫。

更讓人心疼的是，牠的身上還有一條老舊褪色的藍項圈，疑似是遭到拋棄的老狗，看不見又無法自行覓食，躺在某個角落殘喘。徐文良拿起剪刀將代表多年的羈絆剪開，扛上車帶去動物醫搶救，「這麼冷的夜晚，我不能讓這絕望的孩子，帶著遺憾離開。」

▲柴柴目前已經到醫院檢查療傷。

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柴柴目前已經送到醫院檢查，徐文良事後也對牠信心喊話，「我的部份已經盡力了，你自己也要加油喔！你一定會好起來的，中斷的幸福，我們幫你延續下去！」

