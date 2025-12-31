ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
2隻小爪水獺旅居台南頑皮世界　住水陸大宅元旦正式亮相

台北市立動物園小爪水獺移居頑皮世界。（圖／台北市立動物園提供）

▲2隻小爪水獺旅居台南，將在元旦亮相。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園2隻小爪水獺旅居台南「頑皮世界野生動物園」，在完成1個月檢疫後，將於2026年1月1日正式對外亮相。這次跨園區合作推動「移居計畫」，為小爪水獺打造更寬廣、結合陸域與水域的新家，同時以動物行為豐富化設計提升福祉，邀請民眾元旦到台南走訪牠們的新生活。

為了提供動物更寬廣的生活環境，台北市立動物園與台南頑皮世界野生動物園展開跨園區合作，替小爪水獺族群規劃「移居計畫」。2隻小爪水獺在頑皮世界完成檢疫後，將在元旦正式和大家見面，園方也歡迎民眾前往拜訪。

台北市立動物園小爪水獺移居頑皮世界。（圖／台北市立動物園提供）

▲為了迎接小爪水獺，頑皮世界照養團隊多次北上交流，了解水獺的性格與照顧方式。（圖／台北市立動物園提供）

頑皮世界位在台南，擁有常年高年均溫與充足日照，加上廣闊的戶外空間與陽光條件，對喜歡游泳戲水的小爪水獺而言，有助於在戲水後迅速曬乾皮毛，維持底層絨毛的隔熱與防水功能，也能大幅降低冬季低溫帶來的健康風險。新家空間特別規劃陸域與水域錯落設計，提供比以往更寬廣的個體活動空間，滿足牠們高頻率奔跑與探索的行為需求。

迎接小爪水獺到來，園方也構思「動物行為豐富化」環境：利用植栽資源，在活動場布置漂流木與大卵石，模擬野外溪流環境；茂盛草皮則讓保育員能把食材飼料藏進草叢中，增加水獺搜尋食物的機會。水中砌石也預留較大縫隙，能用來藏食物，為擁有靈敏指尖的小爪水獺創造指尖覓食的生活樂趣，並減少圈養環境可能出現的刻板行為。

台北市立動物園小爪水獺移居頑皮世界。（圖／台北市立動物園提供）

▲為了讓水獺有更寬闊的生活環境，台北市立動物園透過「族群管理計畫」與頑皮世界合作。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園表示，每一隻動物的搬遷與移居都經過縝密的福祉評估。小爪水獺入住前，頑皮世界照養團隊已多次北上交流，深入了解水獺家族成員的個性與照養方式；園區也提供多處具遮蔽空間，讓水獺在充滿安全感的環境中，展現族群特有的社交與遊戲行為。此次透過動物園「族群管理計畫」與頑皮世界合作，目標就是思考更好的動物福祉，為小爪水獺謀求更寬廣、優質的生活環境，讓遊客能看見牠們在專業照養下悠然自得的模樣。

台北市立動物園小爪水獺移居頑皮世界。（圖／台北市立動物園提供）

▲小爪水獺在水中優游，已經熟悉了頑皮世界的環境。（圖／台北市立動物園提供）

頑皮世界野生動物園位於台南學甲，是南台灣最大的野生動物園，擁有超過2百種物種，並積極推動動物福祉、參與野生動物救援計畫與推動環境教育。園區採半開放式設計，強調提供動物寬廣生活空間，並透過專業的行為豐富化設施，讓動物展現更自然的生命力。園方也邀請民眾元旦到台南旅遊時，順道去拜訪這2位從北部移居而來的小爪水獺新成員。

台北市立動物園小爪水獺移居頑皮世界。（圖／台北市立動物園提供）

▲小爪水獺：我們元旦見喔！（圖／台北市立動物園提供）

