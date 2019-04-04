阿伯騎車小白狗「站後座」蘆洲到關渡　暖女4度喊母湯被嗆：這是訓練

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一名女子在臉書爆料公社發文，在蘆洲街看到一名阿伯騎車後座載著一隻小白狗，小白狗一路從蘆洲站到關渡，她擔心狗狗會從後座摔下因此整路跟隨，過程她不斷向阿伯說「這樣很危險」、「摔下來怎麼辦」等語，但阿伯卻回「這是在訓練牠」，讓她很生氣，網友也痛批「無知老人訓練個X」。

▲一名阿伯騎車後座載著一隻小白狗，小白狗一路從蘆洲站到關渡。（圖／翻攝爆料公社）

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女子表示，她在蘆洲看到一名阿伯騎車後座載著一隻小白狗，從照片中可見，因後座空位很小所以狗狗是整路站著，也沒繫上任何繩子。女子擔心狗狗摔落於是向前去和阿伯說「你這樣很危險，後面車這麼多，摔下來怎麼辦」，不料阿伯卻回「不會，這是在訓練牠」，便直接騎走。

▲小白狗站在機車後座一路從蘆洲到關渡。（圖／翻攝爆料公社）

眼看阿伯不理會一路狂騎，女子跟緊緊並再次和阿伯說「你不能這樣對牠，我已經錄影了你再不停止我就告到動保處」，阿伯仍理直氣壯的說「你請動保處也一樣啦」。果然，阿伯行經堤防時狗狗突然跳車，還在草地上排便，阿伯不但沒清理掉排泄物，接著還「邊騎邊讓狗狗拼命追上去，停下來後一直叫狗跳上車子站好」。

女子三度上前說「你要去哪裡，我幫你載，不要讓牠這樣子，牠要掉下來了！後面卡車一大堆你這樣會害牠發生危險」，沒想到阿伯冷回「我要去哪裡干你什麼事，這狗也是自己要上來的啊，我又沒逼牠」。女子最後理智線斷掉又向阿伯怒吼「你自己要不要站在後座看看，這樣危不危險！你要不要將心比心一下！這樣子對狗的」。而後因行駛關渡橋車輛較多，阿伯為閃躲女子，趁機飆車鑽小路跑走，女子才因此停下車。

▲阿伯行經堤防時狗狗突然跳車，接著便邊騎邊讓狗狗拼命追，停下來後更一直叫狗跳上車子站好。（圖／翻攝爆料公社）

對此，女子表示，「我不管我是不是太雞婆，也不想知道這是什麼高難度訓練不訓練的，但我不想看到慘況發生，所以才一路跟隨從蘆洲到關渡」、「看到無法自保的狗狗，我真的很難過很氣自己沒有幫忙到什麼」、「由衷的希望現今社會能夠一起捍衛毛孩的生命安全！牠們無法說話更不知道主人這樣做是不是在害牠，不過牠們是痛苦難過的，如果你們也看過類似的請勇敢發聲！替這些在我們人生中給與我們快樂跟忠心陪伴的孩子們爭取尊重生命這重要理念！地震救災或許裡面遇難不是我們的家人但衝第一線的是這些毛孩子拼了命替我們尋找！」

此事曝光後，引起網友熱議，紛紛留言「太危險了！」、「聽不懂人話的老歡顛！」、「這老人適合去馬戲團表演」、「可以互換一下，換阿伯站著看看」、「好可憐的狗」、「阿伯你站後座我載你飆山路訓練一下如何？」

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