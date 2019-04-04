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金金一路跟回家！175cm壯男爆哭「縮窗台」求救：嗚嗚嗚我受不了

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大陸中心／綜合報導

重慶有位身高175公分左右的男子，在愚人節當天被一隻「不認識」的黃金獵犬尾隨。沒想到金金不只跟回家，還在客廳裡散步、大叫，嚇得他縮進窗台大哭，直到民警到場還一直發出「嗚嗚嗚嗚」的抽泣聲，並大喊「我受不了了」。

▲▼金金一路跟回家！　175cm壯男爆哭「縮窗台」求救。（圖／翻攝自微博／平安渝中）

▲「涉案」黃金獵犬。（圖／翻攝自微博／平安渝中）

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根據了解，渝中上清寺派出所4月1日接到報案，原來是有一隻黃金獵犬「闖入民宅」，屋主怕狗已經嚇哭「很需要協助」。由於民警拿不到大門的鑰匙，只好將手伸進鐵門柵欄內開鎖，好不容易才把金金帶離房屋，將一人一狗隔離。過程中，民警還不斷安慰被嚇壞的男子，「你不要哭、不要哭」。

影片中，只見黃金獵犬非常活潑，尾巴左右搖晃似乎是想找人玩，看到警察叔叔開門還不斷湊上前嗅聞。

▲▼金金一路跟回家！　175cm壯男爆哭「縮窗台」求救。（圖／翻攝自微博／平安渝中）

▲被嚇哭的20多歲「怕狗男」。（圖／翻攝自微博／平安渝中）

根據了解，這位「怕狗男」今年20多歲，是從江西來重慶工作，當天下班出地鐵站後，這條黃金獵犬就一路跟著回家。他說，「我在路上他就一直纏著我，拉著我不放」但因為從小就怕狗，所以也不知道該怎麼辦。

報導指出，「涉案金金」身上沒有飼主的訊息，目前民警先將牠送到寵物醫院寄養。

影片在網路曝光後，由於「怕狗男」實在哭得太慘烈，多數網友打趣回應，「有點可憐但忍不住笑啊」，「金金只是想抱抱你別怕」，「20歲的寶寶嗚嗚大哭，好可愛，哈哈哈哈」。也有人提醒，「養狗的朋友要管好自己的狗狗，別弄丟了，你眼中溫順的小可愛，在怕狗的人眼中可能是猛獸啊！」

關鍵字： 黃金獵犬金金怕狗重慶渝中上清寺派出所

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