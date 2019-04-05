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得小主人偏寵！寵物羊被「帶出社區丟掉」　媽笑：我家狗忌妒牠

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▲▼主人的愛被分走！寵物羊被「帶去社區丟掉」　媽笑：狗忌妒牠。（圖／翻攝自梨視頻）

▲寵物羊跟著狗狗走出社區，隨後便走失了。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

寵物小組／綜合報導

輕鬆甩掉跟屁蟲！大陸江蘇省南京街頭出現一隻身穿衣服的羊咩咩，疑似是走失了在路邊徘徊，所幸有熱心的民眾報警支援。隔天原飼主接回時表示，這隻羊咩咩是遭到家裡的狗狗忌妒，才會被帶出社區丟棄。

▲▼主人的愛被分走！寵物羊被「帶去社區丟掉」　媽笑：狗忌妒牠。（圖／翻攝自梨視頻）

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▲小主人特別偏寵新來的寵物羊。

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街道的清潔人員日前看到一隻穿著衣服的山羊在大街上走動，懷疑是走失的動物，於是將牠牽到警局暫時安置，到了第二天，果然有名民眾來警局求助。女飼主表示，這隻山羊是她送給女兒當寵物飼養的，因此孩子特別偏寵。可能也是因為這樣，引起家裡飼養多年的狗狗嫉妒，於是在外出時帶走山羊，把牠丟在別的社區，自己再走回家。

▲▼主人的愛被分走！寵物羊被「帶去社區丟掉」　媽笑：狗忌妒牠。（圖／翻攝自梨視頻）

▲山羊被牽到警局暫時安置。

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「因為羊是群居動物，牠就一隻所以很孤單，一來我家就跟狗形影不離，像跟屁蟲狗去哪牠就去哪，然後狗就特別煩牠。」女飼主推測，昨天男主人放狗狗外出走動，可能就在這時山羊跟上了，結果不知為何，只有狗狗回來，山羊卻不知去向，於是第二天，便到警局看看有沒有人留意到山羊，沒想到真的發現。

▲▼主人的愛被分走！寵物羊被「帶去社區丟掉」　媽笑：狗忌妒牠。（圖／翻攝自梨視頻）

▲小主人知道寵物羊走失，心急的大哭。

這段逗趣的小插曲被分享到網路上讓許多網友笑翻，紛紛留言問說，「哈哈哈哈寵物有心機耶」、「別忌妒～過年的時候就知道了」、「狗：唉！早知道就該帶遠一點才丟掉」、「忌妒使狗瘋狂」、「狗子也有自己的心思」。

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關鍵字： 忌妒偏寵社區梨視頻

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