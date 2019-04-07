酒醉飼主被火車撞死　忠心黑狗「伴屍數小時」要牠走還會咬人

▲黑狗的世界就只有牠的主人。（圖／翻攝自臉書／Monterrey en Alerta）

國際中心／綜合報導

墨西哥57歲男子維克托（Victor Reyna Vazquez）日前喝完酒後走在鐵軌上，意識不清的他被火車撞上，當場喪命。救援人員前往現場時，則在男子屍體旁發現一隻黑狗，想要將動物帶離軌道旁時，狗狗甚至想要攻擊警察與醫護人員，就為了保護主人。

事件發生在墨西哥東北部的新萊昂州（Nuevo Leon），當時維克托在軌道附近喝酒，醉茫茫的他後來被火車撞上身亡。當地居民表示，這位男子平時就是酒鬼，他的寵物已經陪伴他好多年。

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緊急救援人員在男子的屍體旁發現黑狗，牠緊緊依偎著早就沒有生命氣息的飼主，警方與醫護人員試圖將牠帶離現場時，牠還為了想留在主人身旁而做出咬人動作。

These heartbreaking images show a loyal dog sitting next to the body of its owner who died after being hit by a... 由 Worldwide Animal Defenders 發佈於 2019年4月6日 星期六

有墨西哥記者觀察到，飼主的屍體蓋上布後，狗狗躺在旁邊好幾個小時都沒有動。社群媒體用戶紛紛留言，呼籲好心人士收養這隻黑狗，目前還不清楚牠是否被送往收容所安置，「狗狗是我們真正美麗的護衛」、「牠們是最忠心的朋友」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

