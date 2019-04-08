館長直播舉手怒吼！　差點被大雄咬狂飆髒話：上輩子欠你多少

▲館長直播差點被大雄咬，嚇到舉手怒吼。（圖／翻攝自館長臉書、直播）

寵物小組／綜合報導

館長的高加索犬「大雄」又闖禍了！成吉思汗健身俱樂部創辦人館長日前在直播中與愛犬大雄玩，不料大雄突然叫了一聲，接著館長就爆氣罵道「他X的養你這麼多年，你除了咬人還會幹嘛？」原來館長差點被大雄咬到，讓他氣炸了。

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館長昨日直播內容中提到要將大雄脖子上的P字鍊剪除，因為繫在身上久了，狗毛都纏在上面，邊說著邊撫摸狗。沒想到大雄突然吼一聲，作勢要咬人，館長嚇到舉起手怒吼一聲，愣在一旁不可置信的說，「連我都敢咬？」、「上輩子是欠你多少錢？」。

▲▼館長直播中氣到狂罵大雄，並請助理詢問獸醫院能否麻醉剪除狗鍊。

館長隨後開始對狗狂罵，「他X的養你這麼多年，你除了咬人還會幹嘛？指甲彎成這樣，毛也亂成這樣，為了你賠多少錢了？都可以買一台國產車了！」，並請身旁的同事聯絡獸醫，看能不能麻醉鎮定一點，「我沒辦法再讓你們出事，誰被咬到我真的對你們很不好意思」，隨後氣得對陳大雄訓話，「有時候想想真的很想一拳灌下去」、「疼你這麼久了，養一個孩子養成這樣，狗吃得比人好，這麼多助理顧一隻狗，還這樣？」。

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▲高加索犬大雄身形龐大。

館長先前曾在直播中表示，自己在大雄身上已經付出大量時間和金錢，特地請了3個助理照顧，大雄每月伙食費就超過2萬元，卻仍無法改變牠，美編先前還被咬斷手指，連訓狗師都無能為力，館長也透露，連老婆也差點被咬，甚至因此流產，但大雄對於他來說就是自己的孩子，言語間充滿無奈。

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