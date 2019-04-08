5公尺巨大母蟒蛇現身！重63kgs「肚子帶73顆蛋」...靠公蛇搭訕抓到

▲佛州大柏樹國家保護區發現巨大蟒蛇。

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛州大沼澤地（Florida Everglades）的大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve）日前發現了一支超巨大緬甸蟒蛇（Burmese python），身長大約5.1公尺，重量達63.5公斤，要4個成年人才能把蟒蛇抓起來，牠是一隻母蟒蛇，肚子裡面還有73顆正在生成的蛋。

大柏樹國家保護區在臉書上PO出驚人照片，並寫道，這是園區裡抓過最大的蟒蛇，寫下新紀錄，雖然這裡本來就時常有蟒蛇出沒，但一般大約身長1.8到3公尺左右。臉書上還提到，蟒蛇大量繁殖對於對當地其他物種生存造成威脅，所以保護區人員主要的工作就是移除這些蟒蛇。

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大柏樹國家保護區的警長提到，這次能抓到巨蟒，都要歸功於新科技的發展，他們在公蟒蛇身上安裝無線電發射器，讓團隊可以追蹤位置，進而找到母蟒蛇，「我們的小組不僅是移除這些蟒蛇，更會收集資料繼續研究，研發新的移除辦法，並了解保護區內蟒蛇的習性」。

緬甸蟒蛇原產地為東南亞，但最近幾十年來在大沼澤地附近數量暴漲，很有可能是被飼主惡意丟棄，另外，1992年時的一次颶風摧毀了一座繁殖場，多數蟒蛇可能是在那個時候逃走。

根據國家野生動物機構統計，在邁阿密外圍的沼澤地帶，大約有10萬隻蟒蛇棲息，對原生野生動物造成了巨大的威脅。過去曾經舉辦過獵捕蟒蛇什麼活動，大約有1600人參加，最後僅補到了68隻蟒蛇。