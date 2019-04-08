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777幸運轉盤「周周抽餐券」得獎名單出爐！　9位幸運兒有你嗎？

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▲毛小孩。（圖／東森寵物雲ATT店提供）

▲喵：人家也要吃大餐啦！（圖／東森寵物雲ATT店提供）

寵物小組／綜合報導

錢省下來給毛小孩買罐罐，我們請你吃大餐！東森寵物雲現正舉辦「777幸運轉盤 好禮三重送」活動，首波周周抽餐券得獎名單出爐，恭喜9位幸運兒可以帶親朋好友去餐廳享用美食，沒有抽到的爸拔媽麻也別灰心，接下來兩周都還有機會喔！

【第一周活動得獎名單】

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寒舍艾美酒店雙人餐券：2名

會員姓名　電話
張O　　　0931OOO967
吳O珍　　0932OOO791

台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券：3名

會員姓名　電話
林O玉       0933OOO125
黃O亮       0952OOO413
林O燕       0935OOO283

胡同燒肉雙人餐券：4名

會員姓名　電話
朱O伶       0932OOO401
黃O綺       0928OOO929
廖O婷       0953OOO533
張O芬       0929OOO250

※溫心小提醒：得獎者可以主動私訊【ETtoday東森寵物雲商店】臉書粉絲專頁，主辦單位也將會以電話通知。

▼來店跟毛毛店長一起逛吧！（圖／東森寵物雲竹南店提供）

▲毛小孩。（圖／東森寵物雲竹南店提供）

4月16日前到東森寵物雲各門市消費滿777元，就可以現場轉幸運轉盤1次，獲得商品折價券、零食等好禮，並同時獲得寒舍、十二廚、胡同燒肉價值千元頂級餐廳雙人餐券抽獎機會1次、價值8800元的老爺酒店住宿券抽獎機會1次，獎品總金額超過5萬元！

【獎品品項】

幸運輪盤獎品：
1.商品$50折價券
2.商品$30折價券
3.洗澡$100折價券
4.精美小禮物
獎品數量有限，送完為止。

週週抽餐券：
1. 寒舍艾美酒店雙人餐券2組（3週共6份）
2. 台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券3組（3週共9份）
3. 胡同燒肉雙人餐券4組（3週共12份）

活動結束加碼抽老爺酒店住宿券：
1.老爺集團六館聯合住宿券（價值8800元）3份

▲老爺酒店住宿券、寒舍餐券送給你！　快來東森寵物雲玩「幸運轉盤」。（圖／記者王語薇製）

【東森寵物雲全台分店資訊】

北投店 (02)2891-2103 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 新北市三重區三和路2段164號1樓

板橋店 (02)2951-7538新北市板橋區四川路一段136號1樓

新莊店 (02)2996-0026 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 苗栗縣竹南鎮延平路166號

苗栗店 (037)263-118 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

(近期開幕)三重中正北店 新北市三重區中正北路119號

(近期開幕)高雄悅誠店 高雄市三民區民族一路427號 悅誠廣場1樓

各分店營業時間請上官網查詢：http://www.17ipet.com.tw/index.phtml

關鍵字： 777幸運轉盤餐券得獎名單東森寵物雲商店

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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