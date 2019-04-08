追車浪狗戴矯正器3天破解！　愛媽見「新用法」笑哭：太奸巧了

▲狗狗戴上矯正追車的水管，自己研發出新用法。（圖／網友莊滿水授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

道高一尺，狗高一丈！台南市永康區一名愛媽收到鄰居反應，平常餵養的浪犬會追車，特別製作矯正器，在狗狗胸口加掛水管，防止牠們劇烈奔跑。沒想到短短3天，聰明的米克斯已經破解矯正器，還自創新用法，把水管當潔牙骨咬著到處跑，讓愛媽看了哭笑不得的笑說，「真是太奸巧了！」

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▲兄弟合作咬著水管狂奔。



愛媽莊滿水照顧這群浪浪已經9個月，除了定點餵食更自費幫牠們結紮，出現追車問題特別幫狗狗加裝水管，希望能矯正行為，「剛開始的時候還有點作用，裝上去牠們比較不想追車，吠叫的次數也減少，但只維持了3天XD」狗狗很快就學會邊跑邊咬著「障礙物」，加上水管重量輕，牠們在情緒激動時一樣健步如飛。

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▲斑斑剛戴上矯正器傻笑的模樣。

狗狗們在愛媽的照顧下各個頭好壯壯，雖然持續有餵養，但狗狗被棄養的速度太快，造成數量不斷暴增。莊滿水提到，這幾隻狗剛來都是有項圈的，「昨天又有一隻2個月大的浪浪剛被丟」，希望大家能重視棄養問題，愛牠就要照顧牠們一輩子。

▲浪狗珊珊配戴矯正器。



影片分享到「米克斯傳奇」之後，許多網友紛紛笑說，「太聰明也是一種麻煩」、「咬著跑就沒空叫跟咬人了，路人可能也比較不害怕」、「高招啊」、「搞不好還是牠們向人家炫耀的道具之一」、「聰明的毛孩子」、「加大的寶特瓶，我家都用寶特瓶」、「牠們的智商太高了」、「而且還合作是怎麼回事XD」。

