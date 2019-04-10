荷蘭發現3P狼！　消失140年來首次發現「定居」狼群

▲荷蘭140年來首次發現狼群定居的蹤跡。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

在近年來保育活動的呼籲下，許多野生動物逐漸遷徙回原本的生活地區，其中包括狼群。其實在一個多世紀以前，狼群被許多歐洲國家捕殺，難以發現蹤跡，但自2015年以來，荷蘭偶爾發現了狼出沒的痕跡，但都被認為是暫時從德國越界而來，不會逗留太久。

根據BBC報導，一名荷蘭的生態學家Mirte Kruit，最近跟蹤出沒在荷蘭海爾德蘭省費呂沃（Veluwe）地區的兩隻雌狼，並收集狼的蹤跡和糞便。他表示可以從狼糞便識別DNA，就像是Tinder（一款社交應用軟件）一樣，可以告訴我們牠是公的還是母的、是單身還是在找尋伴侶。

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▼低地國荷蘭田野風光。（圖／記者譚志東攝）

根據所發現的出沒痕跡，其中一隻雌狼已經在費呂沃地區逗留6個月，可以視為「定居」在當地，而這也是荷蘭140年以來首次居住的狼隻。生態學家也發現該地區還有一隻雄狼，推斷過不了幾個月，荷蘭就會出現由這兩隻狼所組成的家庭。

其實狼群在歐洲地區是具有爭議的，法國的綿羊、山羊農民表示，狼群自1992年從義大利返回後數量倍增，攻擊事件逐年遞增，最新數據顯示已超過12000起。雖然農民可以利用保護措施來防範，但對於損失感到憤怒，先前還曾在里昂舉行大規模的抗議。

農民Simon Merveille表示，雖然很高興狼群能留在法國，但是認為在牠們獵牲畜時必須將其殺死，而這就是當地農民要學會的「同居」生活。

據報導，生態學家Roeland Vermeulen說明，相對於綿羊，狼群更有可能補獵鹿或是野豬，所以荷蘭在未來幾年中可以向他人學習，並找尋一個「與狼同居」的平衡點。