法鬥下水掙扎30秒就溺斃　主人只顧錄影還笑：牠不會游耶！

▲女主人發現狗狗不會游泳，竟然只顧著錄影。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》網站）

大陸中心／綜合報導

中國大陸泉州一名女主人近來帶所養的法鬥到寵物店泳池，結果下水後發現狗狗不會游泳，竟然全程只顧著用手機拍攝，完全沒有要救狗的意思，就這樣看著對方瘋狂踢腿掙扎，最後沉到水底溺斃。

影片中可看到，黃姓女主人帶著狗來到寵物店，向工作人員表示，狗狗因為腳有問題需要游泳，工作人員便把狗放入水中，結果一下水狗狗反應非常激動，拼命在水中踢水掙扎，黃女和工作人員卻只是在旁觀看而沒有任何動作，她甚至拿出手機拍攝，還笑稱「你看牠不會游耶」。

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法鬥為了求生用盡全力猛游，想要把頭探出水面，最後逐漸失去力氣又沉入水中，工作人員雖然曾上前查看，但還是沒有幫忙救狗，直到狗狗沉入水中完全不動，才終於撈出，僅30秒就奪走了一條狗狗的生命。

影片分享至網路上引來大批網友痛罵，寵物店老闆出面回應，「影片不是我們拍的，用手機拍攝的是狗主人，她說要讓狗游一下，結果牠自己就沉下去了」，還透露黃女事後向他們求償人民幣1.5萬元（約台幣6.8萬元），雙方還在協商階段影片就在網路上曝光，「會游的狗牠就會游，不會游的只會掙扎不會沉下去，我們也不知道那狗為什麼會沉下去。」