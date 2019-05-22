盪鞦韆思考狗生！柴擠出「麻糬脖圍」　弟弟看入迷想伸手偷捏

▲弟迪眼巴巴的望著柴柴的嘴邊肉。（圖／有點毛毛的／網友陳房子提供，下同）

寵物小組／綜合報導

眼神透露出滿滿的渴望！桃園一隻柴犬「Momo J(ももちゃん)」這天跟著馬麻到公園散步，坐上盪鞦韆玩耍，沒想到牠從頭到尾都眺望遠方，一臉正在思考狗生的表情相當可愛，更好笑的是，牠低著頭的時候脖子擠出5公分的麻糬脖圍，讓隔壁的小弟迪看入迷，小手忍不住想在椅子上游移。

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▲飼主在留言處提到，狗狗使用完盪鞦韆之後有擦拭過一邊，避免其他家長擔心碰到狗毛會過敏。



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飼主陳房子日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享影片並以狗狗的口吻逗趣寫道，「沒關係！弟弟你搖你的鞦韆，我思考我的狗生！」畫面中，Momo J一如往常的到公園放風，臉上畫著彩虹腮紅，戴上花圈大領巾，坐在盪鞦韆上凝視遠方，低頭微微擠出飽滿的嘴邊肉。身旁的弟迪滿臉好奇，眼睛盯著狗狗，小手不安分的游移，想伸手偷捏白色的脖圍，兩個小傢伙一個神情淡定，一個看到入迷，畫面毫無違和感。

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許多網友看完弟迪和Momo J的互動紛紛留言笑說，「牠都不想看那個小朋友了XD」、「提醒一下避免有小孩對狗毛過敏 用完要擦一下」、「好厚的圍巾」、「視線一直無法離開脖子那一團」、「旁邊的弟弟看到懷疑人生」、「弟弟整段傻眼」、「今天畫不一樣的妝喔」、「弟弟的視線只放在脖子上的麻糬肉」、「弟：那是圍脖還是雙下巴？」。