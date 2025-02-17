南沙太平島創新紀錄！4個月141隻母龜上岸產卵　估產3.5萬小寶寶

▲南沙太平島成海龜寶寶出生熱點。（圖／海保署提供，下同）



記者黃資真／高雄報導

海洋委員會海洋保育署公布最新調查成果，發現南沙太平島的綠蠵龜產卵數量在去年6月到9月的短短4個月內，共記錄到141隻母龜上岸產卵，累計221個卵窩，遠高於臺灣其他產卵地的紀錄，預估可孵出3.5萬隻綠蠵龜。這項發現不僅突顯了南沙太平島作為海龜重要繁殖場域的價值，也再度喚起對棲地保育的關注。

海保署表示，南沙太平島位於高雄市政府管轄範圍，距臺灣本島約1,600公里，擁有豐富的海洋生態資源。根據調查結果，太平島的綠蠵龜產卵數量為全國之冠。相比之下，臺灣其他重要產卵地，如小琉球和望安，每年僅記錄到不到10隻產卵母龜，蘭嶼則約為10至20隻，總卵窩數更不到40窩。

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▲卵窩中佈放溫度計紀錄孵化溫度。



海保署說明，本次調查由海保署委託國立海洋生物博物館，結合海保署的海洋保育巡查員經培訓後共同進行監測，為臺灣首次系統性研究太平島海龜生態。研究團隊發現，產卵母龜皆為綠蠵龜，並記錄到臺灣過去未見的最小體型產卵個體，背甲曲線長度僅84公分，顯示該區可能有大量年輕母龜首次加入產卵行列。此外，研究人員也觀察到多次近岸交配行為，進一步證實太平島不只是產卵地，更是海龜完整繁殖週期的重要場域。

▲完成產卵後準備重返大海之母綠蠵龜。



根據海保署統計，2024年在太平島4個月共記錄到221窩海龜卵，以每窩平均70顆計算，估計全年12個月產卵量達5萬顆。依照目前的孵化率（約70%），預計每年可孵出3萬5,000隻幼龜。然而，海龜族群存活率極低，平均每1,000隻幼龜中僅約1至2隻能存活至成年。由於成年母龜會回到自己出生的海灘產卵，研究人員推估，約20年後，太平島將迎來36隻成年母龜返回產卵，顯示棲地保護對海龜族群延續的重要性。

▲孵化中被產卵母龜挖掘出的稚龜，等待卵黃囊收妥後野放。



海保署署長陸曉筠表示，此次短期調查發現，太平島的海龜產卵數量遠高於臺灣其他地區，突顯該地對綠蠵龜族群的重要性。海龜會返回出生地產卵，棲地的穩定性對其繁殖至關重要，一旦環境遭破壞，可能對整個族群造成無法挽回的影響。

▲海龜寶寶回到大海。



海保署強調，未來調查數據將納入IUCN（國際自然保護聯盟）海龜專家小組年度區域報告，以提升臺灣在國際保育領域的能見度，彰顯南沙太平島不僅是臺灣海洋生態保育的重要據點，更是全球關注的海洋生態永續象徵之一。