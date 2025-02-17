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黃金獵犬頭頂肉肉口水「流成下雨」　不敢低頭就怕不見

▲哇否不敢低頭，怕肉肉不見，口水直流也不輕易妄動。（影／網友@naicha_waffle_tpkr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

我要看著肉肉才不會不見！台南市2歲半的黃金獵犬「Waffle哇否」為了吃到心愛的零食，可以一動也不動的專注等食，當「頭上頂肉肉」時，更是不敢低下頭，深怕美食掉下來後就會不見，寧願一直盯著。儘管口水直流，也撼動不了哇否堅定的心，超級有毅力。

▲（圖／網友@naicha_waffle_tpkr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲頭頂零食的哇否超級專注，怕肉肉會不見。（圖／網友@naicha_waffle_tpkr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主笑道，一開始是想要培養哇否的耐心，沒想到意外發現牠面對食物可以保持強烈的專注力，可能是因為知道等完就有東西吃，後來慢慢開始訓練「頂食」，超強的定力讓家人不禁感嘆「比家裡另一隻8歲的黃金姊姊還厲害」。不過哇否卻完全不知道該如何吃到頭頂上的東西，儘管主人已經下達同意的指令，依舊不敢輕舉妄動，直到口水狂滴，像下雨一樣，媽媽終於不忍心才幫牠拿下來，真是無奈又好笑。

▲（圖／網友@naicha_waffle_tpkr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽原本想訓練哇否頂食，意外發現愛犬對食物有超強的定力。（圖／網友@naicha_waffle_tpkr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哇否很喜歡被摸摸、游泳跳水、在草地奔跑，最愛吃的是水煮蛋和烤地瓜。牠和姐姐都是被領養回家的，飼主一家本身就很喜歡黃金獵犬這個品種的狗狗，查了許多資料，因緣際會下發現了一個專門救援黃金獵犬的協會，於是毅然決然在前後相隔一年左右的時間，分別將兩姊妹收編回家。幸好當初有遇到兩隻可愛的毛孩，讓家中增添不少溫暖，也得到不少「笑果」。

▲（圖／網友@naicha_waffle_tpkr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哇否（左）從小就超黏姐姐奶茶（右），兩隻狗狗感情超好。（圖／網友@naicha_waffle_tpkr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 可愛狗狗頂食定力萌萌哇否黃金獵犬

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