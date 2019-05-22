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狗住「滿地屎」陽台！一叫飼主就亂棍猛K　鄰居苦勸他竟嗆：叫、拉屎我就打

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記者陳韻如／台北報導

近日虐狗事件頻傳，22日又有一段影片流出，一隻有著黑白斑紋的狗狗疑似發出噪音，飼主竟持掃把朝著狗狗頭部猛K，狗狗痛的發出慘叫。由於打狗事件並不是第一次，但因該飼主情緒控管不好，鄰居擔心家人安危，不敢輕舉妄動，而22日又再度聽見狗狗慘叫，忍無可忍之下拿起手機錄影，並放上臉書求助「請問有沒有人知道該怎麼處理啊...」。

▲▼狗狗一吠叫，飼主就持棍朝牠頭猛K。（圖／網友授權）

▲狗狗住在滿地排泄物的環境中，處境相當可憐。（圖／網友授權）

請繼續往下閱讀...

原PO22日清晨在臉書PO出影片求助，「凌晨2點多主人邊修理地板，狗狗邊唱歌...主人表示吵到我們是我們活該，早上主人暴怒拿木棍敲狗的頭...不只一次，剛好這次又吵的沒辦法睡覺有拍到！」、「請問有沒有人知道該怎麼處理啊...」。

透過影片可以看到，飼主手持掃把朝著狗狗頭上敲下，口裡還念著「你再叫，我就打你」，而另一段畫面也可以看出狗狗的生活環境相當狹小髒亂，甚至布滿了排泄物，飼主也未清理，處境相當可憐。

▲▼狗狗一吠叫，飼主就持棍朝牠頭猛K。（圖／網友授權）

▲▼狗狗只要一吠叫，飼主就持棍朝牠頭猛K。（圖／網友授權）

▲▼狗狗一吠叫，飼主就持棍朝牠頭猛K。（圖／網友授權）

影片事後被分享到臉書社團《爆料公社》，立刻引起網友熱議，紛紛要原PO趕緊報警。《ETtoday新聞雲》記者也聯繫上原PO，他表示，狗狗的問題一直都有，之前有向飼主反應過，但卻得到「牠叫我就打牠」、「牠拉屎我就打牠」的回應，而原PO也急著勸導對方，「狗狗被關在這麼小又這麼髒亂的空間，難免會因為不舒服而發出聲音」，但對方卻置之不理。

原PO還提到，並不是不願意通報，但因對方情緒控管上有問題，之前鄰居家中還有長輩，有透過長輩去勸導，改善個幾天又故態復萌，而最近聽說連長輩都被該鄰居趕出家門，擔心因為報了警，連自己還有家人都會受到威脅，所以才PO網求助。

文章一出，不少網友看了都表示「拳頭都硬了」、「真的很討厭這種，不想顧情緒管理又不好的人養寵物，到底這種人當初要寵物幹嘛」，也有許多網友要原PO趕快通報動保團體，原PO也表示目前已通知派出所，而與家人商量後也會趕緊通報動保，但因為有安全上的疑慮，「希望大家諒解」。

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關鍵字： 虐狗吠叫排泄物

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