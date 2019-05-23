搜救犬「祥和」光榮退役！救災7年高雄氣爆、台南震災都有牠身影

▲搜救犬「祥和」光榮退伍。（圖／翻攝自「台東縣消防局」）

寵物小組／綜合報導

赤腳英雄光榮退役！台東縣消防局搜救犬「祥和」救災7年，參與過高雄氣爆、台南維冠大樓震災案等，可說是無役不與！可惜祥和患有遺傳性疾病，導致活動力開始降低。消防局為了不讓工作造成祥和的負擔因此宣布牠正式退役，並交由義消宋小姐領養度過健康快樂的晚年。

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▲祥和與好朋友們合照。（圖／翻攝自「台東縣消防局」）

祥和個性愛玩又不怕生，在關務署緝毒犬培訓中心受訓時脫穎而出，成為台東縣消防局的培訓犬，牠接受長達1年半的密集訓練後，一舉通過國際搜救犬組織的中級認證，正式展開牠的搜救犬之路！

祥和在長達7年的服役期間中，除了轄區內的失蹤協尋、搶救演練以及宣傳活動以外，還參與「高雄731氣爆案」、「105年台南0206維冠大樓震災案」、「107年花蓮0206統帥、白金雙星震災案」，只要哪裡有需要，就能看見祥和的身影，幾乎是「無役不與」。

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▲祥和由平時感情深厚的義消領養。（圖／翻攝自「台東縣消防局」）

祥和戰功彪炳英勇無比，但是辛苦的訓練以及工作漸漸對牠的身體造成負擔，雙側髖關節結構不良的遺傳性疾病也日漸明顯，讓牠活動力開始降低。消防局為了讓小英雄享有健康安心的晚年生活，決定讓祥和光榮退役，為7年的救災生涯畫下句點！祥和也由平時和牠感情深厚的豐田消防分隊義消宋小姐領養，準備在新家過著幸福快樂的生活。

▲祥和準備在新家度過快樂的晚年。（圖／翻攝自「台東縣消防局」）

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