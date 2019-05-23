保育條例審查前夕　3.7KG石虎「胸腔大量出血」魂斷台1線

▲《石虎保育自治條例》審查前夕又傳出路殺悲劇。（圖／示意圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

苗栗一位女大生21日傍晚，騎機車行經台1線造橋路段102公里處，突然看見路邊有動物疑似被車子撞擊倒地，她熱心地將「大貓咪」送到醫院，經過診斷，才發現那是一隻公石虎，胸腔大量出血不治死亡。縣議會預計今天（23日）審查《石虎保育自治條例》，沒想到前夕卻又發生悲劇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲今年年初苗栗縣20天內發生3起石虎路殺案件。（圖／網友彭國恭授權提供）

苗栗縣農業處生態保育科董先生接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，石虎被發現時應該死亡不久，「雖然無法推估年齡，但是牠的體重大約3.7公斤，是一隻成年的個體。」他表示，造橋路段先前也曾經發生過類似事件，「公路局目前正在積極處理，台三線已經設置防治設施，未來也會盡速應用到路殺熱點路段。」

苗栗縣政府於2018年推出《石虎保育自治條例》，但是當時議會以「開發限制過多，將會阻礙當地發展」為由退回。如今條文草案已經過部分修改，並於7日通過一讀，預計今天（23日）排入審查、逐條討論，是否成為全台第一項針對單一瀕危生物的法律規範，備受關注。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼更多精采影音