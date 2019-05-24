媽媽生前答應「變黃色蝴蝶回來」　母親節訪客輕吻手臂…他秒淚崩

▲母親節時來到柯爾身邊的黃色蝴蝶，讓他相信就是媽媽變成的。（圖／翻攝自推特／coleshinsky）

寵物小組／綜合報導

台灣傳統文化認為，不可打死飛進家中的飛蛾，因為那可能是親人的亡靈，飛回家來看望，而最近在美國德州發生的一個故事，恰巧印證了親人真的會化身為昆蟲回家的傳說。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

還在念大學的柯爾（Cole Shinsky），9年前母親生病逝世，生前告訴他「有一天，我會變成一隻黃色的蝴蝶回來喔！」從小就喜歡打棒球的柯爾，後來以棒球專業進入大學，成為一位大學校隊投手，但最近卻面臨肩膀問題，可能需要轉校的困難狀況。

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▲母親節的小小訪客讓柯爾相信，是媽媽回來了。



就在最近這個母親節，意外的訪客在他最需要的時候到來了，柯爾當時正在阿姨家，正閒著沒事時，阿姨手捧著一樣東西、眼眶泛淚走向他，接著打開手心，裡面竟然是一隻黃色的小蝴蝶，神奇的是，蝴蝶飛到柯爾身上、停在他投球的手臂，停留了好一陣子，再往上爬到肩膀，就像在安慰柯爾一樣。

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那是個感性的時刻，柯爾說「媽媽過世的9年以來，我一直在找黃色的蝴蝶，卻沒有這麼接近過一隻黃色的蝴蝶，她在我最需要她的時候來了，要讓我知道她還在這裡。」事後，柯爾決定在蝴蝶停留的地方，永遠刺上黃色的蝴蝶，永遠想念媽媽。

