母牛肛門、下體「破裂流血」　義工檢查淚：應該是人為造成的

▲母牛肛門、下體破裂流血，義工檢查：「應該是人為造成的。」（圖／翻攝自大嶼山愛護水牛協會臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

香港城門水塘郊野公園23日發現一隻母牛肛門及陰道破裂嚴重，而且義工也確定母牛兩天之前還是健康的，因此質疑是人為故意傷害造成。臉書「大嶼山愛護水牛協會」隨後也公布資訊，近日有2組可疑人物接近牛群，包含一名香港本地男子，還有一群南亞年輕人，目前報請警方介入調查。

臉書「大嶼山愛護水牛協會」23日表示，有一名女義工發現公園內一隻母牛受傷相當嚴重，肛門及陰道的部位皮開肉綻且不斷流血。女義工表示，她平常就會幫城門水塘的牛隻買藥驅蟲，這兩、三天內都沒有發現有牛隻受傷，因此懷疑是有人惡意傷害牛隻。

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▲義工4月22日在巡查時紀錄到的母牛情況。（圖／翻攝自大嶼山愛護水牛協會臉書）

女義工透露，她已經在城門水塘餵牛將近20年時間，原本有約9隻牛到現在只剩下6隻，因為過去也曾經發生牛隻被傷害的事件，所以她平常就會檢查牛隻是否有出現可疑傷口，沒想到23日就讓她發現母牛受傷嚴重。

她也指出，近日有發現2組可疑人物深夜接近牛群，有一組是一群南亞年輕人、另一個則是一名香港本地男子，因此才懷疑是人為造成的。

大嶼山愛護水牛協會表示，當日接獲義工通知及收到相片後，他們覺得母牛的傷勢相當不尋常，獸醫也認為可能是燙傷所致，因此已經報請警方介入調查，受傷母牛24日也被漁護署人員帶走醫治。