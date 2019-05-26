灰鸚鵡放風「倒掛眼神死」　鄰居嚇壞：你家鳥被電到黏在電線

▲灰鸚鵡偷跑出來放風，被鄰居誤會是觸電黏在電線上。（圖／網友高昌盛授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

台灣新品種蝙蝠的概念！高雄市橋頭區一名飼主家裡飼養了8隻鳥寶，其中一隻灰鸚鵡「阿寶」這天趁爸拔訓練其他同伴時，偷偷飛出去放風，站在電線上倒掛眼神死，奇葩的姿勢正好被鄰居撞見，誤以為是觸電受傷，趕緊跑到家裡通知。等到他走出去看，才發現是誤會一場。

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▲阿寶還有另外7隻鳥同伴。

5歲多的阿寶是個貪玩的孩子，這天飼主高昌盛要餵其他鳥喝奶訓練短飛上手，打開門要從陽台將鳥移至室內，牠趁著空檔飛出去，「20分鐘後隔壁鄰居跑來喊，你家鳥被電到黏在電線上啦！」出去一看才發現是阿寶在玩，這才發現牠偷跑去放風。「鄰居大都認識我家阿寶，小時候放風習慣常常住家附近自由活動，所以鄰居都認識牠。」可能是阿寶的姿勢實在太奇怪了，才會讓鄰居誤會，其實鸚鵡很喜歡倒掛著玩。

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▲集體訓練短飛。

高昌盛事後將這段逗趣的生活插曲分享到「灰鸚鵡俱樂部」許多網友紛紛留言笑說，「這孩子太皮了」、「不知道該笑還是驚」、「好驚悚，電到黏著XD」、「你家的蝙蝠跑出來囉」、「黏在哪裡？我趕緊去搭救，以免阿寶變身蝙蝠俠～」、「還好不會咬電線哈哈哈」。

▲阿寶也會幫忙照顧幼鳥。



高昌盛也提醒，阿寶是因為經過長期訓練，聽到名字知道要回家，沒有受過訓練，不建議自由放風，鸚鵡是寵物性極高的鳥類，智商也高，安全環境之下鸚鵡喜歡倒掛著玩，有養鳥建議的話要適當訓練，以防愛鳥走失。

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