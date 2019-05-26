家族來劫車！3小熊扶方向盤帥氣回眸　車主石化：牠媽在看我

▲美國一名男子跟家人旅遊時被黑熊家族劫車。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

熊熊被嚇到！美國一名男子日前帶著家人到田納西州的加特林堡旅遊，途中卻意外遇到「黑色會」全家來劫車，3隻黑熊從窗戶陸續爬進駕駛座，其中一隻小熊手扶方向盤帥氣回眸，熊媽站在一旁全程把風，讓他只能淚眼看著愛車被刮傷。

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車主莫里斯上周帶著父母出遊，遊走在樹林間突然聽到家人大叫，他急忙衝出去就發現幾隻黑熊試圖在偷車，「我看到牠們走到車子旁邊，一隻接著一隻爬進窗戶裡面，而熊媽媽在一旁看著我們」，3隻小熊在莫里斯的車內玩耍，當作遊樂場翻滾打鬧，有時還會爬出來靠在車窗外眺望遠方。

▲黑熊媽媽全程在一旁把風。

這個熊家族明顯知道莫里斯他們一個安全的距離觀看，但牠們似乎根本不關心外人的存在，繼續用爪子抓駕駛座的皮革座椅，等到探險過一段時間，才小心翼翼地爬出來，準備再征服另外一輛車屬於莫里斯爸媽的汽車，幸好車窗緊閉，才沒有被入侵。

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▲3隻黑熊在車內玩到忘我。

他們趁著黑熊遠離，趕緊上車開了5分鐘的車程，才停下來確認車子的傷況，駕駛座的頭枕皮革被撕下來一小塊，車子內部的幾處留下抓痕，小孩子的足球也有抓痕，其餘的並無太大損傷。這次旅程讓莫里斯度過一個瘋狂的假期，同時也讓他學了一課，「以後我下車一定會記得關窗！」

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