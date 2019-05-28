高加索洗澡跟隔壁英鬥聊開！　「一搭一唱」超有節奏感

洗澡也一直跟隔壁講話 真的會叫你們兩個一起罰站 由王玉玨發佈於 2018年5月25日 星期五

寵物小組／綜合報導

洗個澡也能聊開！臉書粉絲專頁「毛手毛腳」回顧1年前影片，只見高加索犬「蒜頭」洗澡時，竟探頭到隔壁澡間，和一隻英鬥互相汪汪吠叫，2汪聲音一高一低、還十分有節奏感，讓網友們都忍不住笑了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲2隻狗狗邊洗澡邊聊天。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

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媽媽王玉玨當初分享影片時寫道，「洗澡也一直跟隔壁講話，真的會叫你們兩個一起罰站。」影片中，高大的蒜頭探頭到隔壁，隔著口罩汪汪叫；英鬥則「汪小志氣高」，一邊不斷彈跳，一邊對著蒜頭大聲叫，雙方一搭一唱，就像在聊天。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲蒜頭雖然很大隻，但聽到打雷聲還是會找媽媽保護。（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

網友們看了紛紛留言笑說，「這是洗頭遇到的歐巴桑們，不顧美容師在熱烈聊八卦的情節」、「互相加個line好了，很好聊的朋友」、「牠們兩個好聊得來喔」、「一搭一唱，旺旺交響曲」、「好有節奏」、「真是好朋友」、「傻傻的蒜頭好可愛」。

▲蒜頭跟媽媽感情超好。（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

▲蒜頭是暖男，曾經幫忙照顧家裡的小奶貓。（圖／臉書粉絲專頁毛手毛腳提供）

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