家中陽台飛來稀客！網一看狂賀喜「你要發了」　屋主曝相遇巧合：天注定

▲美美的孔雀 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

稀客駕到！一名女網友家中的陽台今早突然飛來一隻孔雀，讓她超訝異，趕緊po文分享。對此網友們都嗨了，紛紛表示孔雀有吉祥之意，可能是要預告原po家有喜事，「別人家飛燕子，你家飛孔雀」、「要發大財了」；而原po隨後也曝光一件和孔雀相遇的「巧合事蹟」。

一位家住嘉義的女網友今早在臉書「爆廢公社」分享一張照片，短短2小時就吸了6千多個讚，原來是她家的陽台突然出現了一位稀客！只見一隻孔雀就這樣大剌剌地站在欄杆上，就算屋主靠很近拍照牠也不怕，看起來相當親人，讓女網友一早又驚又喜。

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網友們見狀紛紛回應說「這鴿子有點大隻！」、「收編了」、「別人家飛燕子你們家飛孔雀」、「飛好高喔」、「百年難得一見耶」、「拿去做餅乾（？」、「快餵他吃孔雀餅乾（誤」、「鳳凰降臨：奴才飼料還不端出來」、「好可愛啊」、「收編賺門票」、「我認真問，孔雀會飛喔」。

▲好親人的感覺～。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有部分網友恭喜原po，他們認為孔雀是吉祥鳥，飛過來可能代表有好事會發生，「要發大財了」、「孔雀飛來後的我家就有人懷孕了」、「孔雀吉祥物你要發了」、「你家發大財，快點對發票」。

對此原po也回應說，這隻孔雀是母的，平時是村裡鄰居在放養的，沒有特別關起來；不過巧合的是，她昨天在路邊就有看到這隻孔雀，還有跟牠玩一下，沒想到隔天早上就到家中來拜訪了，看來真的是有緣分。

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