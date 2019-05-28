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撿到吃貨柴！1天嗑光半包飼料　他被吃垮PO文求償：誰家的帶走

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▲▼撿到吃貨柴！1天嗑光半包飼料　他被吃垮PO文求償：誰家的帶走。（圖／網友何泥泥授權提供）

▲網友撿到走失的柴犬，帶回家狂嗑半包飼料。（圖／網友何泥泥授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

撿到的小吃貨沒在客氣。新竹一名飼主何泥泥昨（27日）晚上帶著自家愛犬散步，途中撿到一隻走失的柴犬，帶回家暫時安置，沒想到這孩子一進門就吃3大碗飯，1天內把半包飼料嗑光，舒服的吹著冷氣昏睡，差點把家裡給吃垮，讓他哭笑不得的PO文找飼主求償，「拿飼料把你家的狗領走！」

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▲▼撿到吃貨柴！1天嗑光半包飼料　他被吃垮PO文求償：誰家的帶走。（圖／網友何泥泥授權提供）

▲何泥泥早上帶2隻狗狗到公園散步。

何泥泥表示，昨晚他帶著自家的柴犬到大賣場附近散步，遛狗途中，一隻穿著橘色胸背帶的柴犬跟過來，想說應該是走失的孩子，便陪著牠在旁邊的便利商店等到半夜1點，後來時間太晚了就帶牠一起走回家，「回家之後牠就吃光我家狗的飼料！」看起來很餓的樣子，隔天散步前又吃了2大碗。

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▲▼撿到吃貨柴！1天嗑光半包飼料　他被吃垮PO文求償：誰家的帶走。（圖／網友何泥泥授權提供）

▲柴犬走失個一個晚上總共吃了半包飼料和10顆新竹貢丸。

何泥泥在各大社團張貼狗狗走失的啟示，並逗趣的向飼主求償，「原地等半小時等無主人，帶牠回來吃光我家狗的飼料，吹免錢的冷氣，麻煩失主準備飼料來領回，我們家的飼料被牠吃了3碗！」照片中可以看到，狗狗正開心的啃著潔牙骨，臉上掛著可愛的微笑，吃得飽睡得好，臉上絲毫沒有半分恐懼，完全看不出來是走失正在找家的狗狗，反倒是像到別人家玩耍的客人。

消息傳開之後很快的飼主便出面聯繫，原來這隻柴犬名叫火鍋。雙方約好時間，飼主也帶著「賠償金」今早已經來領回愛犬，「失主說狗狗是不小心跑出門的，主人對狗不錯，看的出來很擔心，接回去之後還帶牠在雨中散步一陣子才回家。」

▲▼撿到吃貨柴！1天嗑光半包飼料　他被吃垮PO文求償：誰家的帶走。（圖／網友何泥泥授權提供）

▲飼主將「賠償金」送給何泥泥家的柴犬。

許多網友看完這起可愛又驚魂的柴柴走失記，紛紛忍不住笑翻，直呼「這隻柴是來騙吃騙喝XD」、「一手交飼料一手交狗XD」、「第一次看到走失柴犬在笑的」、「明明是走失文，我卻大笑」、「汪：賺到了！出門放風還到別人家玩一個晚上」、「柴柴計劃通」、「感覺牠好像走失走的很開心齁」。

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關鍵字： 新竹柴犬走失飼料

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