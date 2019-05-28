「顏色隨歲月褪去，但愛永遠都在」　這組對比照超洋蔥

寵物小組／綜合報導

黑色拉布拉多靠在巴吉度身上，2張對比照看出歲月的痕跡，但汪汪彼此的愛卻越陳越香。Reddit用戶@Tyindorset分享2隻愛犬深厚的友情，令網友非常動容，許多人說，「這大概就是世界上最真實的愛。」

@Tyindorset分享一組照片，第一張黑拉拉靠在巴吉度身上，照片中拉布拉多全身黝黑，而巴吉度則有亮麗的棕色毛髮，而第二張照片中，拉布拉多還是緊緊黏著巴吉度，只不過黑色的嘴巴已經長出白毛，而巴吉度臉也白了，身上的毛也從棕色退成奶油色。即使歲月在這對好朋友身上留下痕跡，但深厚的愛卻越來越濃。

@Tyindorset對於網友熱烈的反應很驚訝，他介紹，黑拉拉Lolli已經11歲，而巴吉度Mr. Jack已經12歲，「我和妻子第一次見到牠們時，牠們都是4歲，前後成為家庭的一員之後，便無時無刻黏在一起。」然而現在2隻狗狗年紀都大了，Lolli現在在努力對抗淋巴瘤，而Mr. Jack有心臟衰竭，「雖然對抗病魔很辛苦，但牠們總是為彼此打氣！」

一組對比照卻傳達狗狗間最真實純粹的情感，也讓許多人看得眼眶濕濕的，大家都希望這對好朋友能夠一直陪伴彼此，永遠互相依靠。