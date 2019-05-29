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16歲橘貓霸氣擊退2飢餓郊狼　女主人目睹嚇怕：差點幫牠收屍

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Cat Fends Off 2 Coyotes in Azusa

A sassy 16-year-old cat named Tigger didn't back down when confronted by two larger coyotes in the driveway of his Azusa home. Instead, the ferocious feline repeatedly fended off the predators, hissing and chasing after them, even after the two tried -- and failed -- to sneak up on him during the terrifying encounter. http://on.ktla.com/EhVbi

KTLA 5 News 發佈於 2019年5月24日 星期五

國際中心／綜合報導

美國洛杉磯一條16歲橘貓在家裡的車道上慘遭郊狼(coyote)圍堵，已是高齡的牠居然寶刀未老，獨力打敗了2匹飢腸轆轆的郊狼，主人看到監視器畫面也感到不可思議，大嘆牠真的是在「為生命奮戰」！

這起事件23日凌晨發生在洛杉磯阿蘇薩(Azusa)一戶人家車庫前，名叫跳跳虎(Tigger)的16歲橘貓在家附近遭到2匹郊狼圍捕，只見牠在原地按兵不動並凶狠回瞪，就嚇得對方不敢靠近，後來其中一匹郊狼想要進攻，牠立即還以顏色快速追上，最後把郊狼嚇得落荒而逃。

主人海耶斯(Beth Hayes)表示，那時她和丈夫艾德(Ed Hayes)原本睡得很熟，突然被移動探測器驚醒，「我想一定有什麼事發生了，便趕緊拿起手機監看情況，結果看到2匹郊狼和我家的貓」，當下她立即放下手機，跑出門外想要營救愛貓，很擔心會幫對方收屍的她，沒想到打開門時，跳跳虎已經從貓門回到家中。

請繼續往下閱讀...

海耶斯說，後來2匹郊狼在天亮前仍在屋外徘徊了幾個小時，跳跳虎雖然沒有受傷，但可怕事件仍對牠造成了打擊，「後來一整天牠都沒有出門，我覺得牠心靈真的受到創傷」，以後再也不敢讓跳跳虎晚上跑出去了。

▼16歲老貓獨力擊退2匹郊狼。（圖／示意圖，與新聞事件無關／達志影像）

貓,喵星人,寵物,睡覺（圖／達志／示意圖）

關鍵字： 橘貓郊狼coyoteTiggerBeth Hayes洛杉磯北美要聞

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