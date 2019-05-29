柯文哲推領養！抱小狗取名「柯黑」　萬名網友笑翻：讓牠吠

寵物小組／綜合報導

台北市長柯文哲日前和議員鍾小平會面，除了提倡領養代替購買，以及領養不棄養的理念，自掏腰包幫忙財團法人流浪動物之家基金會，其中還幫一隻等待領養的小黑狗取名為「柯黑」，抱在懷裡合照，創意取名讓萬名網友忍不住笑瘋。

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柯文哲日前在臉書粉專寫道，「鍾小平議員帶了一隻小黑狗，希望我拋磚引玉，我想了一下，我整天不在家，陳佩琪要上班也常常不在家，為了不要害這隻小狗，我還是用自掏腰包捐錢的方式，幫忙財團法人流浪動物之家基金會，讓他們有能力繼續幫助這些毛小孩。」

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議員看著小黑狗可愛，想說取名為柯粉，柯文哲卻笑說，「牠身上這麼黑，乾脆叫柯黑吧！」同時也提倡民眾領養不棄養，動物之家也有許多正在找家的毛小孩。

許多網友紛紛留言笑說，「阿伯好幽默喔～」、「讓柯黑吠吧」、「阿伯說的好！沒辦法陪伴、好好照顧！就幫牠找個更棒的主人」、「柯黑：柯文哲現在說我們是狗484」、「沒看過這麼可愛的柯黑」、「哈哈哈半糖微酸」、「還好不是叫開房間」、「強我者阿北」、「柯黑過來握手，坐下XD」。

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