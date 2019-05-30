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遇見藍眼異形！醫嘆：嚴重肺炎快死了…他拚命灌愛養出「絕美喵皇」網讚爆

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▲▼蘋果從外星人逐漸蛻變成了美麗喵皇。（圖／臉書社團女兒貓貓的成長日記）

▲蘋果從外星人逐漸蛻變成了美麗喵皇。（圖／臉書社團「女兒貓貓的成長日記」授權提供，下同）

記者朱世凱／採訪報導

「希望妳能健康的一直陪在我們身邊。」新北市一名善心男網友表示，他在今年初經過寵物店時，恰好碰上了一隻外型好似異形的白貓，一眼就能瞧出貓咪發育不良，於是他就買了下來並且帶給獸醫檢查。獸醫看完後無奈感嘆，這是嚴重肺炎，死亡率極高。主人不忍幼貓這麼快就離世，便努力給予呵護和高級飼料等，最終將異形貓蛻變成了「絕世喵皇」。

▲▼蘋果從外星人逐漸蛻變成了美麗喵皇。（圖／臉書社團女兒貓貓的成長日記）

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主人指出，「記得蘋果（喵皇小名）剛來的時候，患了嚴重的肺炎，醫生告訴我『這死亡率很高』，因為X光結果顯示，貓有一半的肺是呈現白色。我聽完後心都碎了，但是依然每天早晚餵她吃藥，選了很好的飼料與生肉罐頭給她補一補，哪怕是只有1%的機會我都要救活她。」

他接著說，「記得某一晚蘋果開始吐了，之後又拉了肚子很沒精神，看她非常不舒服，我就握住她的手默默地流淚，擔心她是不是撐不住了，同時也很擔心是不是貓瘟。最後我趕緊帶著她到24hr急診獸醫院，幸好，醫生判定只是急性腸胃炎，可能是因為一直在吃抗生素引起的。」

主人最後說，蘋果吃了3個月的藥以後，終於慢慢恢復體力，現在就連醫生都誇獎她是個美人。「希望蘋果能健康的一直陪在我們身邊，愛妳。」

▲▼蘋果從外星人逐漸蛻變成了美麗喵皇。（圖／臉書社團女兒貓貓的成長日記）

這名善心飼主接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，原先寵物店的老闆並不想將蘋果賣出，因為害怕貓咪短時間就會死去，所以打算「私下處置」，不過好在他努力說服之下，老闆才用原價三分之一的價格賣給他，讓他重新給予幼貓新的「貓生」；而貓咪之所以患有肺炎，是因為小時候喝水嗆到，導致肺部長期積水所致。

▲▼蘋果從外星人逐漸蛻變成了美麗喵皇。（圖／臉書社團女兒貓貓的成長日記）

蘋果逐漸長大後變得活潑好動，也時常跟主人調皮玩鬧，親人模樣完全擺脫原先病懨懨的模樣。許多網友看完後紛紛轉傳分享並留言，「太有愛了，難怪貓咪這麼美」、「真的前後差很多！」、「謝謝你照顧蘋果」、「主人那麼疼牠，牠會用一生來愛你的！」、「女大十八變」、「一定要健健康康下去喔」。

▲▼蘋果從外星人逐漸蛻變成了美麗喵皇。（圖／臉書社團女兒貓貓的成長日記）

關鍵字： 喵皇異形外星人肺炎獸醫絕美喵皇

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