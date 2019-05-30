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出生4個月拉布拉多屋內大小便　遭惡男「拖鞋」活活打死

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「拖鞋」活活打死4個月拉布拉多　惡男傳訊向主人嗆聲只判23周。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子才剛成為小狗的主人，就把對方打死。（圖／翻攝自Facebook）

國際中心／綜合報導

英國牛津一名27歲工人因為不爽4個月大的拉布拉多幼犬在屋內隨處大小便，就用拖鞋把對方活活打死，還向原主人發送錄音訊息，囂張表示自己「從房間的一邊打到另外一邊」活活把狗打死了，最後雖然被捕卻輕判23周刑期，讓女主人完全無法接受。

27歲男子格肯(Callum Gerken)上月才剛成為黑色拉布拉多幼犬Shadow的新主人，4月3日下午卻因為對方在家隨處大小便，就用拖鞋把一條小生命打死，還告訴原主人「小狗在房間內到處拉屎，我從房間一邊打到另外一邊，我才不在乎，牠以後再也不能這樣做了，因為牠不能走路了」。

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送醫檢查發現Shadow被打到肝臟撕裂、下顎和肋骨骨折，最後不幸喪命。原主人震驚表示，「Shadow出生時我也在場，一路看著牠學會走路和奔跑，除了愛人，牠什麼都不知道」，就連自己年僅6歲和8歲的小孩都知道要愛狗，無法相信格肯竟然做出如此惡行。

格肯被捕後，原本否認自己所被指控的對動物造成不必要痛苦以及發送惡意簡訊等罪名，但在本月24日開庭時突然認罪，最後被判囚23周，並賠償250英鎊（約台幣9990元）。女主人表示，「這個消息讓我們感覺被摧毀了，我不知道要如何告訴孩子Shadow是怎麼死的，他們一定會很傷心，這個男人出現就讓狗死了，我們覺得這個判決完全不公正。」

關鍵字： 拉布拉多拖鞋牛津英國Callum Gerken寵物

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