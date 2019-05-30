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黑熊想上車還會自己開門　恐怖「車門拔河」嚇壞女司機

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野生黑熊想上車還會自己開門　恐怖「車門拔河」嚇壞女司機。（圖／翻攝自Facebook／Narragansett, RI Animal Control）

▲想要開門的黑熊。（圖／翻攝自Facebook／Narragansett, RI Animal Control

國際中心／綜合報導

美國羅德島州一名女子整理院子時竟然遇到黑熊，嚇得她趕緊跑到車上想要逃走，但是忘記上鎖，車門被對方緊緊抓住，1人1熊當場上演緊張的「車門拔河大戰」，最後用盡全力終於成功關門，但黑熊仍靠在窗外緊盯久久不肯離去，讓她飽受驚嚇。

在羅德島納拉甘西特小鎮(Narragansett)居住的麥克洛斯基(Brenda McCloskey)，28日中午12時30分左右，她在位於Camp Varnum附近物產剛完成花園整理工作時，突然遇到大黑熊嚇得趕緊跑到車上，但卻忘了把門上鎖，「牠原本想要進入我的駕駛座，牠直視著我，後來又跑到駕駛座旁的前座想要上車」。

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麥克洛斯基猜想，她的前座剛好放了一些餅乾和桃子，這可能是誘使黑熊想要上車的原因，「牠竟然打開車門，我好幾次試圖關上，但在門完全關上前我無法鎖門，當時對我來說這場拉鋸戰彷彿永遠不會結束。」

麥克洛斯基最後順利鎖車門，她趕緊打電話報警以及自己丈夫，並且拍下了幾張黑熊的照片，後來在等待警方期間，黑熊依然沒有離開，又在她的車上玩耍了一會，「牠站到我的車頂，這裡就像是牠的遊樂場一樣，幸好牠沒有繼續威脅我，看起來還滿可愛的。」

黑熊最後被警方車上的警鈴聲嚇跑，麥克洛斯基幸運沒有受傷，但警方仍提醒大眾千萬不要被牠看似無害的外表所騙，「黑熊的速度可以達到每小時48公里，是的，碰到牠很酷，但牠是一隻熊、是野生動物，如果遇到類似情況一定要保護自己。」

關鍵字： 黑熊車門拔河女司機Brenda McCloskey羅德島北美要聞

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