1個月前大力反對養貓！爸現在「攬牢牢還比YA」　亮點笑翻網友

寵物小組／綜合報導

唉，對喵星人來說，收服人類實在太簡單了！日本推主「コボリサヤカ.small∞moat」分享一張爸爸抱著愛貓的照片，但事實上爸爸1個月前非常反對家裡養貓，沒想到很快就臣服在貓咪的可愛魅力之下，讓網友們全笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

推主在推特帳號@small8moat寫道，媽媽傳來照片，是約1個月前還猛烈反對養貓的爸爸的現在。畫面中，爸爸身穿深藍色運動外套坐在餐桌前，一手摟著乳牛貓，一手開心比YA，看起來溫馨又可愛。不過，就有網友發現，雖然爸爸面露喜悅，但貓咪卻呈現「眼神死」的狀態，兩相對比十分有趣。

這個貼文雖然是2018年11月初發佈的，但近日又被轉傳到各個網路社交平台，網友們紛紛留言笑說，「不知道這1個月發生什麼事」、「貓咪的統治是無形的」、「有貓什麼都好說」、「貓貓太可愛」、「我媽以前也是這樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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