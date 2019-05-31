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指定鏟屎官！3孤兒喵爬陌生人大腿求包養　得到抱抱就不下來了

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（圖／翻攝自Facebook／Shuswap Paws Rescue）

▲才剛到新家的小貓，立刻找上屬於自己的鏟屎官。（圖／翻攝自Facebook／Shuswap Paws Rescue）

寵物小組／綜合報導

相對於狗狗的憨直，貓咪可說是非常會為自己打算的生物，因此也常常發生貓咪自己指定鏟屎官，一賴就是一輩子的狀況。住在加拿大哥倫比亞省的珍妮絲（Janis）和丁（Dean）最近有一趟徒步旅行，卻在旅途中發生了奇遇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

就在他們的旅行快要結束的那天晚上，珍妮絲注意到山路上有一團會動的東西，原本以為是臭鼬，但靠近看才發現是三隻小貓，而且附近沒有母貓的蹤影，這對夫婦只好打電話聯絡附近的動物救援團體。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自Facebook／Shuswap Paws Rescue）

▲一到新家就立刻狼吞虎嚥。

工作人員芭芭拉（Barbara Gosselin）趕到場幫忙，她先給了小貓們一碗飼料，並研判牠們應該一天都沒有吃東西了，於是把小貓們帶回家照顧，但一到家，小貓們立刻知道該向什麼人下手，牠們找上了芭芭拉的先生，瘋狂的喵喵叫，直到他把牠們抱起來，牠們還立刻舔他耳朵，很顯然已經認定他就是牠們的新媽媽。

最後芭芭拉夫婦決定暫時收留這3隻小貓，直到牠們找到新家為止，也證明了小貓們的確看對了人，找到了幸福。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Shuswap Paws Rescue）

（圖／翻攝自Facebook／Shuswap Paws Rescue）

▲小貓們非常知道該找誰下水。

關鍵字： 北美要聞野貓流浪貓鏟屎官

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