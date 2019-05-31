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失明奶貓被媽媽棄養…眼球全灰宛如幽靈　主人就是愛這樣的牠

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（圖／翻攝自IG／louie_blind_cat）

▲第一次見到路易的人，可能會被牠的外表嚇到。（圖／翻攝自IG／louie_blind_cat）

寵物小組／綜合報導

一提到貓咪，許多愛貓人士就會津津樂道起牠們靈動的眼神、優雅的動作和調皮搗蛋又惹人愛的個性，但第一次見到這隻名叫路易（Louie）的小貓，你很難發自內心在第一時間稱讚牠「可愛」，原因就出在那對空靈的眼神。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

來自英國的凱莉（Kerry Denman）偶然拜訪朋友時，對方家裡正好出生了一窩小貓咪，但其中有一隻貓咪非常特別，牠被媽媽丟在旁邊、連同胎兄弟姊妹都不理牠，原來牠的眼睛看不見，還有輕微的骨骼異常，凱莉第一眼看到牠，就覺得非常捨不得，小貓彷彿也知道爭取，立刻窩進凱莉的手裡呼嚕嚕。

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（圖／翻攝自IG／louie_blind_cat）

▲路易的個性就像一般普通貓咪一樣愛玩。

凱莉回家後仍然念念不忘，第二天衝動決定把小貓帶回家，取名叫路易（Louie），儘管牠看不見，但牠還是保有小貓特有的活力，總是跟在主人後面，想知道世界發生了什麼事。

接下來的幾年，路易變成了一隻美麗蓬鬆的貓，雖然有許多健康問題，但牠的生活和其他的貓咪沒有不一樣，甚至因為特別的外型，主人還為牠開了IG，讓許多人都驚呼「宛如幽靈般的神奇美感。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自IG／louie_blind_cat）

（圖／翻攝自IG／louie_blind_cat）

（圖／翻攝自IG／louie_blind_cat）

▲路易從小貓變成一隻優美大貓咪。

關鍵字： 失明貓咪喵星人領養

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