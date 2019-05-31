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自願當頭燈？孔雀直撲行進中汽車　嚇歪駕駛還肇事逃逸

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（圖／翻攝自推特／clackcosheriff）

▲奇怪的肇事畫面，一隻孔雀卡在車子前面。（圖／翻攝自推特／clackcosheriff）

寵物小組／綜合報導

這到底是什麼狀況？平常能看到孔雀都不容易了，還有一位駕駛撞到孔雀，還慘遭孔雀「肇事逃逸」。這是美國女子梅根（Maegen Quiett）的奇遇，她開著自家轎車，正準備到附近的商店和女兒碰面時，就發生了最奇怪車禍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

當時梅根的時速約80公里，突然半路出現一隻大孔雀，她實在來不及閃開就撞上牠，當下梅根快嚇死，趕緊停車察看孔雀的狀況，不幸中的大幸是，孔雀直接卡在車子的前格柵，而且還活著！

請繼續往下閱讀...

梅根從沒遇過這種棘手狀況，趕緊聯繫警察來處理，警察到場時先是小心安撫了也在驚嚇中的孔雀，沒想到這時孔雀卻突然抽身，光速逃跑，只留下了幾根羽毛就消失了，留下現場還沒回神自己遭到「肇事逃逸」的梅根，還有其他旁觀眾人無限的驚奇。

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▲一陣掙扎之後，孔雀又自己跑掉了。

關鍵字： 北美要聞孔雀車禍肇事

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