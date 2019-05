自願當頭燈？孔雀直撲行進中汽車　嚇歪駕駛還肇事逃逸

▲奇怪的肇事畫面,一隻孔雀卡在車子前面。(圖/翻攝自推特/clackcosheriff)

寵物小組/綜合報導

這到底是什麼狀況?平常能看到孔雀都不容易了,還有一位駕駛撞到孔雀,還慘遭孔雀「肇事逃逸」。這是美國女子梅根(Maegen Quiett)的奇遇,她開著自家轎車,正準備到附近的商店和女兒碰面時,就發生了最奇怪車禍。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

當時梅根的時速約80公里,突然半路出現一隻大孔雀,她實在來不及閃開就撞上牠,當下梅根快嚇死,趕緊停車察看孔雀的狀況,不幸中的大幸是,孔雀直接卡在車子的前格柵,而且還活著!

梅根從沒遇過這種棘手狀況,趕緊聯繫警察來處理,警察到場時先是小心安撫了也在驚嚇中的孔雀,沒想到這時孔雀卻突然抽身,光速逃跑,只留下了幾根羽毛就消失了,留下現場還沒回神自己遭到「肇事逃逸」的梅根,還有其他旁觀眾人無限的驚奇。

(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

UPDATE: Here's video of the peacock freeing itself from the truck grill while our deputy was trying to calm and extricate the bird. Despite everyone's concerns, it reportedly walked away miraculously uninjured.



The incident happened Sunday on Hwy. 224 at the Barton Store. pic.twitter.com/B0rAaVtAED