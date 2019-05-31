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柴山苦讀終畢業！獼猴揪團亂入大學畢典會場　網笑翻：學長來驗收了

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▲▼台灣獼猴,山羌,白鼻心。（圖／農委會提供）

▲台灣獼猴在2018年已從保育類動物降為一般類。（圖／農委會提供）

記者郭家榮／綜合報導

位在高雄的中山大學預計在6月1日舉辦畢業典禮，就在前一天各項裝飾、舞台準備就緒，隔壁「柴山苦讀」的猴子竟揪團「亂入」會場，提前參加畢業典禮，整個過程也被攝影機給拍下來。

隨著氣候步入夏天，驪歌聲起、畢業季到來，各級學校紛紛準備舉辦畢業典禮。國立中山大學5月29日在臉書粉絲專頁上發布一則影片，只見畫面中大猴小猴們成群結隊衝到典禮會場攀爬玩耍，就好像要參加畢業典禮一樣，而該影片也附註「柴山苦讀終可畢業」，這些陪伴學生寒窗苦讀的猴子們也迫不急待地加入這場盛事，留下難忘的回憶。

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該則影片吸引了許多學生留言，「記得口試前一天不小心睡著，醒來就看到一隻猴子把我的PPT做完了」、「XXX猴子都比你快畢業」、「來驗收的」、「校長畢業證書準備好了」、「不知道他們成績好不好，祝福猴子們鵬程萬里」。

國立中山大學。（圖／取自中山大學官網）

▲國立中山大學位在高雄西子灣旁。（圖／取自中山大學官網）

高雄柴山獼猴吸引許多外縣市遊客上山目睹，不過對當地居民以及中山大學的學生來說，猴子現身覓食相當常見，甚至有時候還直接搶食物、翻背包，甚至敲破窗戶玻璃闖進大學宿舍。高雄市農業局也持續勸導，民眾不要任意餵食獼猴，以免改變其生態行為，增加搶奪食物的機會。

關鍵字： 中山大學柴山台灣獼猴畢業典禮

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