帶狗曬太陽殺菌！公主柴全程躲涼亭「麻糬臉抵抗」：會曬黑吶

▲柴柴不想曬太陽躲在涼亭不走。（圖／翻攝自Twitter:87shiba87）



寵物小組／綜合報導

日本各地頻傳高溫，北海道甚至飆升至攝氏39度，難怪狗狗出門也變得懶洋洋。日本這隻柴犬小花（ハナちゃん）前陣子出著家人出門曬日光浴，深切感受到高溫的威力，才走一段路就躲在樹蔭下的涼亭，一屁股坐下就死不離開，擠出麻糬臉抵抗牽繩，不管飼主怎麼哄，就是不肯移動半步。

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▲▼柴柴找到陰涼處就賴著不走。



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可愛的小花擁有燦爛到不行的笑容，加上柴犬讓人又愛又恨的傲嬌性格，常常拍出許多「拒絕回家」的肥臉萌照，在網路上累積許多粉絲追蹤。這天牠一如往常的跟著飼主出門放風，原本想趁太陽不大的時候讓牠曬曬日光浴殺菌，但牠發現途中一處涼亭之後，就坐在椅子上不願意起來，就算主人已經邁開步伐要離開，小花還是露出堅定臉彷彿在說，「人家怕變黑吶～」，任憑牽繩越拉越遠。

▲▼小花有著陽光的笑容，和拒絕回家的堅定性格。



小花堅定死守涼亭的模樣被分享出來，許多網友紛紛被牠堅定不已的笑容給融化，留言笑說，「好聰明的孩子，知道要自己找遮陽的地方」、「是多怕熱啦XD」、「好圓滾滾的身材（重點誤）」、「這樣只能抱緊處理」、「幫飼主QQ」、「柴：人家是大家閨秀，怎麼可以曬黑黑啦」、「柴犬的固執表現得淋漓盡致」。

▲小花常常在窗戶外迎接家人回家。