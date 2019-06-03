延三夜市豆花嫂兼職貓中途　救援＋送養「10年花百萬」甘之如飴

▲豆花姨照顧的一窩老貓。（圖／延三夜市豆花嫂授權使用）

寵物小組／綜合報導

台北市大同區的延三夜市中有間特別的豆花店，店裡除了豆花，還會看到幾隻貓咪。原來，這些都是老闆娘救援、安置的流浪貓，等到照顧至健康後就會為牠們找一個溫暖的家。老闆娘「豆花姨」說，當貓中途也有10年左右了，中間送養近百隻貓咪，也花費百萬元以上，「雖然辛苦但我也甘之如飴。」

豆花姨近日在臉書粉絲專頁上發文指出，有些客人借廁所時看到店後面的籠子裡有貓，就以為是在販賣或繁殖，讓她相當受傷。豆花姨解釋，其實她是在擔任「貓中途」，店內的貓咪主要都是流浪孤兒，或生病遭到棄養的貓咪，「因為必須要就近照顧治療、仔細觀察牠們的狀況，才會放在後面安置，至健康後再po文網路送養。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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豆花姨表示，從事貓中途已有10年左右，從當初小小的路邊攤，到現在已經開了店面，「也因為豆花店的營收讓我繼續幫助牠們延續下去⋯⋯。」這10年來，幫助流浪貓醫療、安置的費用超過百萬元，她也因為好幾年一直在救援貓咪導致過勞，身體也出現警訊心臟做了部分手術，但豆花姨仍甘之如飴。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

不過，豆花姨也說，每個月光是自己救援照顧的貓就有10幾隻，身體真的無法再負荷更多，有時會接到貓友請求幫忙的訊息，她希望還是可以轉介到各大貓社團或找付費中途。最後，豆花姨表示，發文的最大目的，還是希望宣導「領養不棄養」的觀念，以及飼主們落實結紮、做好家中窗戶防護重要性。

▼這隻小貓2日受困在工地石頭縫裡，被豆花姨救援回來並安置。

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