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慎入！潑猴獵殺「活活啃食」3小鴨　鴨媽媽2度飛撲救不了孩子

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實習記者陳妙津／綜合報導

大自然弱肉強食是常態，但也常讓人看了心痛。荷蘭阿默斯福特動物園中，有4隻小鴨跟著鴨媽媽優游在池塘中，卻遭到一旁的猴子盯上，不斷試圖要把小鴨擄走生吃，儘管鴨媽媽奮力威嚇反擊，但3隻鴨寶寶仍當場在面前被猴子活活啃食，僅剩下一隻小鴨因為游過木橋而倖免於難。整段過程被拍下po網後，也讓網友心痛萬分，甚至留言「超討厭猴子」。

據《太陽報》報導，這段一分鐘左右的影片攝於荷蘭阿默斯福特動物園（DierenPark Amersfoort），當時鴨媽媽正帶領著4隻小鴨，搖搖晃晃地游過猴子區旁的池塘，沒想到幼弱的小鴨竟被猴子覬覦，不斷在兩條木橋周遭徘徊，趁著鴨媽媽過木橋時，直接捕食一隻小鴨，母鴨阻攔未果。

▲里約,猴子,（圖／達志影像／美聯社）

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▲猴子是雜食性動物，大部分以素食為主，但偶爾會獵食其他小動物補充營養。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

此時，另隻小鴨落單，鴨媽媽正跨過其中一條木橋想找尋時，卻再度給了猴子機會獵食。雖然母鴨見狀連忙大張翅膀，朝猴子飛撲而去，試圖救回被困在木橋縫隙的2隻寶寶，但可惜的是，只有一隻小鴨成功逃脫，其餘2隻小鴨則被猴子一把抓起，在鴨媽媽面前直接啃食，活活生吃。

影片在5月31日PO網後，已經有超過1.5萬人觀看，但畫面太過殘忍震撼，也讓許多網友崩潰直呼「超討厭猴子」。

關鍵字： 荷蘭動物園鴨子猴子

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