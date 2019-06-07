糗大！蟾蜍君「自以為屁股小」卡水表蓋...眼神超死　遊客神救援網推爆

▲太糗了啦~~~ 。（圖／永康曾咖郎授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友日前分享一隻大屁股蟾蜍卡在水表蓋的故事，小蟾蜍無助眼神死的模樣笑倒一票網友，隨後「搜救小組」救援成功的事蹟也讓鄉民們推爆，直呼「太有愛心了」、「蟾蜍表示該減肥了」。

一名男網友日前在PTT笨版上分享女友去馬祖員工旅遊的荒謬故事，他表示女友一行人某日晚間準備走路回民宿時，隱約看到地上有「兩個螯」正在揮舞，一行人就這樣蹲下來觀賞「馬祖的螃蟹」，還一邊讚嘆牠特別的花紋。

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這時愛護動物的工程師同事走了過來，才發現這小傢伙並非螃蟹，而是一隻蟾蜍！大家拿手電筒一照後，才驚覺這隻蟾蜍的下半身卡在水表蓋外，雙腳在空中揮啊揮的，讓人以為是螃蟹的螯，一群人還圍著蟾蜍的大屁股狂笑。

▲ 蟾蜍查水表查到卡住XD。

這時候正義的工程師則是主張要拯救這可憐的小傢伙，大家討論之後，原本想直接拉著蟾蜍的雙腳把牠拉出來，「但又怕會變成蟾蜍版絕命終結站」，於是最後決定找工具把水表蓋撬開，才發現小蟾蜍以「自由式」的模樣卡在洞口，「一隻手跟頭卡在裡面，另一隻手跟腿卡在外面。」蟾蜍還以無奈眼神看著大家，內心似乎正吶喊著「快救我啊還看！」

「因為蟾蜍屁股太大的緣故，救援小組決定先試試看用衛生紙推牠的頭，蟾蜍好像因此發現原來自己可以往後。」工程師問說有沒有人身上有乳液之類的潤滑劑可以幫牠，後來才由另一位同事，拿著板子輕輕推蟾蜍的頭，牠才終於脫離倒栽蔥的的窘境，結束這場荒謬的「即刻救援」。

▲蟾蜍：我是誰？我在哪？

原po還轉述，女友表示當天晚上她心情超級好，因為和大家一起拯救了一隻正在「查水表」的蟾蜍。

貼文一出，鄉民們都笑爆表示，「對蟾蜍：『來扭！扭！扭！』」、「感謝你們讓蟾蜍知道原來有後退的功能」、「他們好有愛心」、「從此不再是傻眼貓咪，而是傻眼蟾蜍」、「蟾蜍表示該減肥了」、「原來縫中蟾蜍都是真的」、「真促咪」、「我知道你我都沒有錯～只是忘了怎麼退後～」、「蟾蜍：是誰說頭過身就過的！出來！」