神桌下方發現小狗腿！媽媽抓出來「拳頭硬了」：另一半咧？

寵物小組／綜合報導

千錯萬錯都是布拉甲的錯！飼主劉瑋婷飼養的米克斯姐妹「荳荳」和「茶茶」超級愛玩阿母的胸罩。這天媽媽發現房間內的內衣失蹤，走到客廳後看見神明桌下有一雙狗腿，定眼一看，見到豆豆身上「掛著胸罩」，心裡氣得大罵「你以為躲在下面我就找不到嗎？」

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▲小朋友躲在神桌下不出來。（圖／網友荳姐茶妹生活趣提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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可愛的荳荳偷玩媽媽的胸罩，咬到分解外，還套在身上拔不下來。荳荳害怕被媽媽罵，於是偷偷摸摸跑到神明桌下方，委屈地縮在角落，假裝沒有人看見。精明的媽媽早就發現牠，當場質問「誰咬的？另一半咧？」，只見荳荳一臉無辜，小尾巴拼命搖啊搖，試圖裝可愛求原諒。

▲荳荳：媽媽就別再罵了吧...。



媽媽表示，「你竟然把我的布拉甲分解拿來當背包背？你告訴我......你到底還有什麼東西是不拆的？媽媽我要去淚奔了～」。荳荳的米克斯妹妹「茶茶」也很貪玩，也常常做出搗蛋行為，惹的媽媽血壓飆高。

▲這...把馬麻的內衣當成「C字褲」在穿。。（圖／臉書粉專「荳姐茶妹生活趣」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



媽媽將小短片上傳到狗狗社團，吸引1萬多人觀看過。網友看完紛紛留言，「一臉萌樣」、「那件布拉甲不好！」、「對啊，都是布拉甲的錯」、「一直看你穿人家也想試試看」、「最流行的時尚教主哦」、「內衣先挑釁的，真的」、「牠長大了，發育了也要穿內在美」、「人家也想用胸罩啦～青春期性好奇嘛」。

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