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媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手指頭怒比：這裡不能躺啦

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▲媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手頭指怒比：這裡不能躺啦。（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小乖：媽媽不要走～帶我一起嫁！（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／採訪報導

狗狗就是這麼貼心與忠誠！桃園飼主Hao Ilene4月底結婚，結婚當天在房間等待媽媽與婆婆梳理頭髮時，1歲愛犬「小乖」忽然咚咚咚跑進來，接著硬身「啪」倒下，開心在紅色婚紗裙上磨蹭撒嬌。新娘子媽媽立刻用手指頭怒比，「欸欸欸，媽媽的婚紗不能躺啦！」

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「牠覺得媽媽的婚紗是毯毯，所以睡得很舒服XD」媽媽如此笑說。她提到，那天小乖一直到處趴趴走，「我走到哪牠就黏到哪，大家都快要笑死了啦！每個人都說牠很乖、很帥，而小乖看到每個客人還會過去磨一下，整個就是幫我招呼客人的概念，哈哈哈！」

▲媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手頭指怒比：這裡不能躺啦。（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽笑說，「我懷疑牠應該是要我們跟牠玩，才不是捨不得馬麻嫁呢！哈哈」。

▲媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手頭指怒比：這裡不能躺啦。（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小乖當天負責療癒賓客。

可愛的小乖聰明又有個性，知道不能做得事情會故意做，如果被媽媽抓包，就馬上「賣萌裝傻」來掩蓋自己的罪行。媽媽笑說，「有一次朋友來家裡作客，買了披薩和小零嘴，結果我們出門送客，把吃的放在桌上，一回來看見小乖把它們全吃光，回去時，看到牠剛吃飽再打隔。整個又氣又緊張，還好命大沒有誤吃什麼，我們也因此不敢再把食物放在桌上。」

▲媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手頭指怒比：這裡不能躺啦。（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲擁有大耳朵的小乖個性很執著，有想要的東西就會默默守在附近不離開。

至於小乖還有一個小祕密，就是牠非常喜歡「毯毯」。「剛認養回來的時候，有給牠躺毯毯，所以我想牠應該是覺得毯毯很有安全感吧。」；媽媽表示，小乖是在新屋收容所認養回來的毛孩。「當時我先生想要養虎斑色，我想要小黑，結果在看的途中，我看到牠，很瘦弱又安靜地窩在旁邊，這時把我們的眼光都吸引過去。」

▲媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手頭指怒比：這裡不能躺啦。（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小乖兒時很小隻，不到一年的時間迅速長胖長肉。

「我們一伸出手，牠就跑過來撒嬌。結果管理員說，牠之前很兇，可能是害怕吧，不太給別人摸，但是牠竟然會給我們摸，我們猜想『這可能就是緣分吧！』」Hao Ilene與老公非常喜歡小乖，當天就直接載回家，「回家的路上是大太陽喔，而且我們騎車騎了一個多小時，牠非常乖、不吵也不鬧。」

▲媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手頭指怒比：這裡不能躺啦。（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小乖繼續與爸爸媽媽住一塊，永遠不分開。

小乖帶給Hao Ilene非常多好笑回憶，結婚當天也有參與。媽媽說，「小乖畢竟也是我們的家人，人生大事牠一定也要一起參與！可惜我們訂的喜宴餐廳不能帶狗，非常可惜。」不過事後媽媽準備了超多雞胸肉，給在家等等的寶貝飽餐一頓。

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▲媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手頭指怒比：這裡不能躺啦。（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小乖也有入鏡婚紗照。

▲媽媽不要走～撒嬌汪翻肚躺婚紗　被手頭指怒比：這裡不能躺啦。（圖／網友Hao Ilene‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小乖做錯事裝無辜：不是我弄的...。

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關鍵字： 米克斯婚紗

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