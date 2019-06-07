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小抹香鯨被鯊魚咬傷　擱淺佳樂水沙灘

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▲小抹香鯨被鯊魚咬傷　擱淺佳樂水沙灘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲小抹香鯨昨天擱淺在屏東縣滿州鄉佳樂水沙灘，海巡人員前往救援。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

小抹香鯨疑被鯊魚咬傷，昨天下午擱淺在屏東縣滿州鄉佳樂水沙灘，海巡人員獲報連絡獸醫協同到場救援，將牠救上岸，交田成功大學海洋生物及鯨豚研究中心治療。

▲小抹香鯨被鯊魚咬傷　擱淺佳樂水沙灘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼第六岸巡隊興海安檢所及第一機動巡邏站人員救受傷的小抹香鯨

▲小抹香鯨被鯊魚咬傷　擱淺佳樂水沙灘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

昨6日下午17時26分許，海巡署第八巡防區指揮部接獲民眾通報，於滿州鄉佳樂水沙灘有乙隻海豚擱淺，立即協請南部分署第六岸巡隊興海安檢所及第一機動巡邏站人員前往救援，並通報鯨生動物醫院錢興華獸醫師到場協助處理。

經錢興華檢查確認為小抹香鯨長約2公尺，寬約40公分，身上有5處外傷出現脫水情形，尚有生命跡象，隨即將其移至沙灘安全處，且以濕毛毯覆蓋身軀並持續澆水保持濕潤，穩住牠生命狀態並連絡成功大學海洋生物及鯨豚研究中心前來協助。

晚上22時33分許，國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王建平教授抵達現場，經海巡人員合力將受傷鯨豚搬上救護運輸車後，由王教授帶回中心觀察治療。

王教授今天表示，小抹香鯨身上有被鯊魚咬傷的傷痕，今天上午仍呈現呼吸急促狀況，生命狀態還不穩定，要等牠穩定一點，再抽血檢查看看身體內部是不是有什麼疾病，等到牠完全康復後再行野放，使牠能重回大海懷抱。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，亦積極投入海洋保育工作，為保護海洋盡一份心力，民眾如在海邊有發現鯨豚或海龜等保育動物擱淺，可透過「118」服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理。

關鍵字： 小抹香鯨鯊魚屏東佳樂水沙灘

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