南非「14頭獅子」逃出來逛大街！　官員急發出警告：附近居民別鬆懈

▲當局稱，這是南非規模最大的獅子脫逃事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

南非克魯格國家公園（Kruger National Park）有14頭獅子失蹤，疑似趁沒人看管時逃脫到外頭，有人通報在法拉波瓦鎮（Phalaborwa）外的弗斯科礦區（Foskor Mine）看到獅子蹤影，官員便趕快PO文提醒附近礦工和居民「提高警覺」，也在第一時間派出護林員監控獅群動向。

A meeting held between LEDET, The Kruger National Park and Greater Balule concluded

that the lions are to be captured and released back at Kruger National Park.



Employees at Foskor Mine and members of the public are hereby advised to be alert at all

times. 請繼續往下閱讀... 2019年6月7日

據CNN報導，北部林波波省（Limpopo）政府指出，民眾通報的這些獅子就是從克魯格國家公園逃出來的，必須趕快抓回園區內，以免威脅到眾人安全。公園發言人費赫拉（Ike Phaahla）則回應，「抓回來也很難保證不會再溜出去」，因為公園內有超過2000頭獅子，這14頭獅子就算被帶回園區也會繼續脫逃出去，「因為優勢獅群會想辦法趕走牠們」，只能想辦法將牠們送往其他住所。

▲強勢的獅子會逼走較弱小的獅子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



費赫拉也警告，「野生動物很有可能會攻擊人類」，因此在獅群被帶回安置以前，「附近的民眾都陷於危險之中」，千萬不可掉以輕心。

據了解，克魯格國家公園在過去2個月已發生2起死亡事件，一名工作人員的2歲兒子本月4日到園區觀光時，被一頭豹攻擊並咬死，後來工作人員抓到了這頭豹，並親手殺掉牠。另外，今年4月也有一名盜獵者潛入園區，但慘被大象踐踏致死，且屍體還被獅子吃光光，只剩下頭骨和一條短褲。