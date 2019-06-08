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南非「14頭獅子」逃出來逛大街！　官員急發出警告：附近居民別鬆懈

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▲▼獅子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲當局稱，這是南非規模最大的獅子脫逃事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南非克魯格國家公園（Kruger National Park）有14頭獅子失蹤，疑似趁沒人看管時逃脫到外頭，有人通報在法拉波瓦鎮（Phalaborwa）外的弗斯科礦區（Foskor Mine）看到獅子蹤影，官員便趕快PO文提醒附近礦工和居民「提高警覺」，也在第一時間派出護林員監控獅群動向。

據CNN報導，北部林波波省（Limpopo）政府指出，民眾通報的這些獅子就是從克魯格國家公園逃出來的，必須趕快抓回園區內，以免威脅到眾人安全。公園發言人費赫拉（Ike Phaahla）則回應，「抓回來也很難保證不會再溜出去」，因為公園內有超過2000頭獅子，這14頭獅子就算被帶回園區也會繼續脫逃出去，「因為優勢獅群會想辦法趕走牠們」，只能想辦法將牠們送往其他住所。

▲▼獅子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲強勢的獅子會逼走較弱小的獅子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

費赫拉也警告，「野生動物很有可能會攻擊人類」，因此在獅群被帶回安置以前，「附近的民眾都陷於危險之中」，千萬不可掉以輕心。

據了解，克魯格國家公園在過去2個月已發生2起死亡事件，一名工作人員的2歲兒子本月4日到園區觀光時，被一頭豹攻擊並咬死，後來工作人員抓到了這頭豹，並親手殺掉牠。另外，今年4月也有一名盜獵者潛入園區，但慘被大象踐踏致死，且屍體還被獅子吃光光，只剩下頭骨和一條短褲。

關鍵字： 獅子克魯格國家公園Kruger National ParkLimpopo

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