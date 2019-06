南非「14頭獅子」逃出來逛大街！　官員急發出警告：附近居民別鬆懈

▲當局稱,這是南非規模最大的獅子脫逃事件。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



南非克魯格國家公園(Kruger National Park)有14頭獅子失蹤,疑似趁沒人看管時逃脫到外頭,有人通報在法拉波瓦鎮(Phalaborwa)外的弗斯科礦區(Foskor Mine)看到獅子蹤影,官員便趕快PO文提醒附近礦工和居民「提高警覺」,也在第一時間派出護林員監控獅群動向。

A meeting held between LEDET, The Kruger National Park and Greater Balule concluded

that the lions are to be captured and released back at Kruger National Park.



Employees at Foskor Mine and members of the public are hereby advised to be alert at all

times.