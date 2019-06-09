逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

▲博美後腳慘遭手扶梯夾入，地上全是鮮紅一片。（圖／翻攝自臉書社團「將軍澳」）

記者朱世凱／綜合報導

手扶梯驚現「夾狗意外」！香港一名女網友表示，自己的朋友日前逛當地賣場時，看見一個主人手提兩大袋商品，所以就放任寵物犬博美在地上跑跳，沒想到當他們一同走上手扶梯時，博美的小腳就不慎卡進階梯縫隙當中，還一直痛苦地發出「嚶嚶」叫聲，讓人看得相當心疼。

這名網友在臉書社團「將軍澳」發文表示，「狗狗好可憐啊！牠的腳就卡在彩明商場的手扶梯裡，可能是因為主人拿著兩大袋東西，沒手抱狗狗而發生意外。」影像可見，淺棕色博美的右後腳就卡在2個階梯縫隙間，過程中還不斷發出嗚咽叫聲，像是在表達「我好痛，可以救救我嗎？」

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原PO再指，雖然狗狗的腳順利被救出，但是地板早已被鮮血染紅，顯然是受到不小的傷害。許多熱心民眾見狀便趕緊拿衛生紙出來包紮，也有人著急打給獸醫，希望博美的小腳丫可以盡早被治療。

▼手扶梯對狗狗來說相當危險。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

這則貼文很快就被網友轉傳，大家氣得在底下留言說，「把狗抱起來走手扶梯不是常識嗎？」、「天啊…我用看得就覺得好痛」、「狗狗有這種主人真的很可憐」、「不會養就不要養」、「無知主人害狗狗受傷」；還有目擊者說，「我當時就在場目睹一切，博美一直哀嚎，痛苦得要命，還好商場人員有幫忙讓手扶梯暫停運作」。

據悉，國外過去也曾發生過相似案件，一名女子牽著馬爾濟斯前往地鐵站，在搭乘手扶梯時，因為沒有將馬爾濟斯抱起，使得狗狗在階梯上下跑跳，結果前腳就遭到縫隙卡住，當場動彈不得且鮮血四濺。

消防隊員呼籲，飼主若帶愛犬出門，在搭乘手扶梯時為了確保安全，應該將愛犬抱在懷中、或是置放在寵物外出籠，畢竟動物們完全不懂得手扶梯的危險，千萬別讓愛犬單獨在腳邊閒晃，否則極有可能再次發生上述慘劇。