柚木椅變狗啃！內行汪專挑貴傢俱磨牙　被唸疑惑歪頭：玩具？

▲小黑把高單價的傢俱咬壞，表情超無辜。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

寵物小組／綜合報導

小狗的磨牙期讓無數傢俱遭殃！日前一名網友分享，家裡的新成員是一隻內行歐告，每次牙齒癢都專挑貴的傢俱下手，這天牠跑去咬一張柚木椅，桌腳都變成「狗啃」，被唸的時候卻露出滿臉疑惑，無辜歪頭的模樣讓飼主又好氣又好笑。

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▲▼兇手把柚木椅子當作潔牙骨啃。

「我要抱怨我家的狗！」這名網友在爆怨公社心痛貼出照片並寫道，最近新家剛裝潢好，也領養了一隻2個月大的狗女兒回家做作伴，承諾會把牠當成家人，照顧一輩子，但馬上就發生慘案。正值磨牙期的狗狗把一張高單價的柚木椅啃爛，讓他崩潰直呼，「妳可以不要咬壞新買的椅子嗎？這張要5000元耶！」

只見狗狗臉上滿是困惑的神情，呆坐在客廳歪頭，似乎完全不知道自己闖的禍，歪頭彷彿在說，「這不是玩具嗎？」畫面相當可愛。飼主也在貼文處表示，先前有買過木頭玩具給牠，但狗狗都沒什麼興趣，但卻對新桌椅非常熱衷，完全就是隻內行汪。

▲狗狗專門咬的木頭玩具牠反而沒興趣。



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飼事後主將兇手照貼出來逗樂無數人，網友紛紛留言笑說，「識貨的小傢伙」、「可能口感比較好？」、「這是愛的刻痕耶！幾年後看到也會會心一笑的」」、「等再大一點就把沙發拆了」、「狗狗的表情讓人感覺好像在說：怪我囉？」、「傢俱看起來這麼誘人～」。